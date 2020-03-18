Современные решения в душевых уголках

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Варианты отделки стекол Обустройство поддона Заключение

Варианты отделки стекол

Наверное, первое, что бросается в глаза после формы и материала, из которого изготовлен душевой уголок – варианты отделки стекол. Как показывает модельный ряд отечественных и зарубежных производителей, на сегодняшний день представлены следующие типы:

матовая – одна из самых интересных вариаций, отличающаяся низким коэффициентом прозрачности, а также великолепным внешним видом (визуально модели выглядят намного дороже, чем глянцевые разновидности);

узорчатая – выполненная в азиатском или восточном стиле вариация, имеет в своём основании «мозаику» или любой другой рисунок, придающий всей конструкции определенное настроение;

рифленая – более современное решение, представляющее собой неровную поверхность, которая забирает определенный коэффициент прозрачности, а также придаёт системе что-то особенное;

глянцевая и т.п. – более привычная для большинства заказчиков вариация, отличающаяся ярким блеском поверхности, а также высокой прозрачностью.

Интересно знать! Любая из поверхностей подвергается дополнительной водоотталкивающей обработкой. Сегодня их существует бесконечное множество, но состав примерно одинаковый. Всё, что вам нужно знать о них – вариации придают поверхности дополнительный блеск или «матовость/шероховатость», не каждая из них имеет устойчивость к высоким температурам и агрессивным химическим составам.

Обустройство поддона

В последнее время стало популярным кардинально менять систему строения душевого уголка, внедряя в конструкцию новые материалы и решения. Так, последние тенденции, если говорить о поддонах для душевых уголков, представляют собой превеликое множество всевозможных решений, среди которых интеграция поддонов следующих разновидностей:

Из искусственного камня и акрила – две разновидности, которые требуют грамотного клининга, а также аккуратной эксплуатации. Отличаются интересным внешним видом, а также доступной ценовой политикой. Первый тип, будучи наиболее неординарным, имеет богатую оттеночную гамму и относительную устойчивость к внешним воздействиям.

Глубокий – идеальная вариация, представляющая собой мини-ванночку для ног. Позволяет держать стопы в тепле, что особенно важно, если поддон холодный.

Плоский – достаточно простая конструкция, имеющая в основании невысокий поддон, который устанавливается для упрощения монтажа – подведения сифона без повреждения плитки, а также создания углублений.

В полу, посредством создания трапа – самая «грязная» работа, требующая осуществления строго по регламентам. Для установки подобной системы подготавливается поверхность, а в случае отсутствия мощной водосточной системы, появляется срочная необходимость установки водоперекачивающего насоса, который соединяет слив в ванной и сток. Работает система без перебоев, но сами затраты на сторонние работы и сложность процесса пугают пользователей.

Заключение

Завершая повествование на тему современных решений в душевых уголках, мы хотим сказать, что не стоит гнаться за модой на всё новое и самое дорогое. Просто слушайте свой внутренний голос, и покупайте только то, что вам нравится или на ваш взгляд будет полезным к приобретению. Тогда любая установка, которую вы разместите у себя в ванной комнате, будет не только самой удобной, рентабельной, но и красивой. Убедитесь в этом сами, подобрав подходящую вариацию, оперируя изложенными выше советами! Надеемся, что статья была полезна к прочтению, а вы смогли узнать много нового! Хорошего шоппинга!

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