11 районов области готовы выбирать райсоветы делегированием

На круглом столе в Карасуке представители областной и районной власти рассмотрели новый областной закон «О внесении изменений в статью 1 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», который сейчас внесен в заксобрание. В правительстве региона уверены, что он позволит расширить возможности муниципалитетов в формировании представительных органов муниципальных районов (советов депутатов).

— Представительными органами принимаются важнейшие муниципальные правовые акты, утверждается местный бюджет, устанавливаются местные налоги, контролируется деятельность местной исполнительной власти, — цитирует пресс-служба правительства министра региональной политики Новосибирской области Игоря Яковлева. — Но, главное — это представление интересов населения, когда позиция жителей озвучивается, коллегиально обсуждается, и принимаются решения, учитывающие мнение разных общественных коллективов. Поэтому особое значение приобретает форма представительства и способ формирования советов депутатов — с той целью, чтобы они обеспечивали возможность максимального учета мнения жителей.

Чиновник подчеркнул, что включение в закон Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления» нескольких способов формирования районных советов депутатов позволит муниципальной власти выбрать оптимальный способ, с учётом особенности территории.

Первый заместитель председателя законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров отметил, что делегированный способ формирования райсоветов — это один из вариантов выборов — важно ещё раз разъяснить людям эту систему, чтобы они могли определиться. Ещё 11 районов по предварительной информации готовы прийти к этому способу выборов, говорится в пресс-релизе.

На круглом столе председатель совета депутатов Карасукского района Юрий Объедко представил практику работы представительного органа Карасукского района, сформированного из числа представителей поселений, входящих в состав муниципального района.

— Делегированный способ, которым сейчас сформирован районный совет, наиболее полно представляет интересы жителей всего района, поскольку делегированные депутаты лучше знают проблемы поселений и чаще работают с населением. Благодаря этому также повышается доверие населения к местной власти, — заявил Объедко.

А председатель территориальной избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо отметила, что в случае внесения изменений в областной закон избирательные права граждан не будут ущемлены, так как вопрос о способе формирования представительного органа решается гражданами, проживающими на территории соответствующего муниципального района.

На территории региона Советы депутатов Карасукского, Усть-Таркского и Барабинского районов уже формируются из числа представителей поселений этих районов. В правительстве области заявляют: это «свидетельствуют об эффективности модели и ее востребованности у населения». Прямые выборы депутатов Карасукского районного совета были отменены в 2015 году.

Напомним, на апрельской сессии регионального парламента депутаты отложили вопрос внесения корректировок в местное законодательство о местном самоуправлении до майской сессии, чтобы изучить мнение жителей сельских территорий. Вице-спикер заксобрания Владимир Карпов (фракция КПРФ) сообщил на сессии, что к руководству парламента уже поступали обращения от депутатов из разных районов с просьбой сохранить выборы. По мнению обратившихся, их отмена приведет к узурпации власти одной политической партией.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области