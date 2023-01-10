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Сотрудники Сбера в 2022 году спасли от мошенников более 18 млн рублей сбережений сибиряков

  • 10/01/2023, 14:24
Сотрудники подразделения безопасности Сибирского Сбербанка по итогам 2022 года спасли от посягательств мошенников более 18 млн рублей сбережений клиентов.

СберРечь идет о случаях предотвращенного мошенничества с использованием методов социальной инженерии, когда под различными предлогами клиентам внушают необходимость перевести крупные суммы на счета злоумышленников.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«В ситуациях, когда мошенники вводят в заблуждение клиентов, и они готовы перевести им все свои сбережения или даже оформить кредиты, на помощь приходят наши сотрудники в сети отделений, за что им огромное спасибо. Часто простое человеческое участие и обыкновенные наводящие вопросы о том, для какой цели может понадобиться такая большая сумма, помогают клиентам по-другому взглянуть на ситуацию. На всякий случай еще раз напоминаем: пожалуйста, никому и никогда не сообщайте свои пароли и коды, а в случае любых подозрений на сомнительные операции по вашей карте незамедлительно обращайтесь в любое отделение банка или по короткому номеру 900».

В октябре Сбербанк запустил первую в России библиотеку знаний по кибербазопасности: «Кибрарий» рассказывает, как безопасно пользоваться банковскими картами и интернетом, создавать надёжные пароли, защищать телефоны и компьютеры от взлома, беречь персональные данные. На портале также изложена вся подробная информация о том, что делать, если клиент банка уже отправил преступникам свои конфиденциальные данные либо когда деньги с карты уже похищены. Детально разобраны фишинг, телефонное мошенничество и другие методы социальной инженерии.

Фото пресс-службы банка

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Регионы: Сибирь

Теги : Сбер мошенничество кибербезопасность банки


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