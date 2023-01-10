Более 213 тысяч человек отдохнули в Горной Шории за новогодние каникулы

По информации министерства туризма Кузбасса, за новогодние праздники на основных горнолыжных комплексах и туристических объектах региона побывали 213 085 туристов, из них 173 866 — в СТК «Шерегеш». В экокомплексе «Танай» зафиксировано 17 000 посещений, на горнолыжном комплексе Югус — 11 236, в Горной Саланге — 5 605, в Поднебесных Зубьях — 1 700 посещений.

Всего с 31 декабря по 8 января туристическая инфраструктура Таштагольского района (там находится спортивно-туристический комплекс «Шерегеш») приняла 173 866 гостей (на 5% больше, чем за такой же период в прошлом сезоне, тогда на отдых в Горную Шорию приехали 165 947 человек).

В сезоне 2022-2023 года на главном курорте Кузбасса «Шерегеш» работают 93 гостиницы, 19 подъемников, доступны 56 км трасс различной сложности, в том числе трасса для позднего катания, которая в 2022 году открыта впервые. Отдыхающие могут воспользоваться услугами прокатов, спа-центров, предприятий общественного питания.

Также туристы посещают достопримечательности района: скульптуру «Золотая Шория», музей этнографии и природы Горной Шории в Таштаголе, музей под открытым небом «Тазгол» в поселке Усть-Анзас.

Впервые в этом сезоне для удобства путешественников, прибывающих в Новокузнецкий аэропорт, в «Шерегеше» открыт удаленный багажный терминал. Еще одной услугой – проездом на электропоезде «Шерегеш-экспресс» с начала зимнего сезона воспользовались больше тысячи человек.

Ранее редакция сообщала о том, что опыт организации новогодних мероприятий используют при подготовке к юбилею Новосибирска.