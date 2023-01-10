В Биотехнопарке прописалась клиника космической медицины

Производитель диагностических тест-систем «ИМБИАН ЛАБ», производитель профессиональной пептидной косметики и нутрицевтической продукции Vital Essential Cosmetics (VEC) и клиника «Аэролаб» получили статус резидентов новосибирского Биотехнопарка. Об этом сообщил Минэкономразвития Новосибирской области.

Предприятие уже осуществляет поставки тест-систем во все регионы России, а также за рубеж, в том числе, во Вьетнам, Индию, Ирак, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан.

Новый резидент будет размещен на втором этаже центра коллективного пользования Биотехнопарка, ведутся ремонтные работы в выбранном для компании помещении.

— До присвоения статуса резидента компания «ИМБИАН ЛАБ» являлась клиентом испытательного лабораторного центра Биотехнопарка. С приобретением нового статуса сотрудничество несомненно расширится. К примеру, запланирована рабочая встреча руководителей «ИМБИАН ЛАБ» и испытательного лабораторного центра с целью обсуждения возможностей проведения технических испытаний тест-систем на базе химико-аналитической лаборатории. На сегодняшний день для проведения подобных испытаний производителям приходится отправлять тест-системы в Москву, — рассказал генеральный директор Биотехнопарка Александр Иванов.

— Ключевым отличием косметических средств Vital Essential Cosmetics является использование регуляторных пептидов, которые способны влиять на срок жизни клеток. Разработав правильную инкапсулированную комбинацию пептидов, научный состав компании нашел уникальную возможность управлять процессами, протекающими в коже и контролировать скорость старения, — отметили в компании.

Компания(VEC) с 2014 года разрабатывает и производит профессиональную пептидную косметику и нутрицевтическую продукцию для управления возрастными изменениями. Продукты разработаны на базе Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и институтов Новосибирского Академгородка.

Напомним, в 2022 году в Биотехнопарке открылся лабораторный центр R&D ULTRANOVATION Laboratory компании NL International.

Третий резидент — клиника «Аэролаб», которая функционирует в области авиационной и космической медицины. Клиника работает с авиа- и медицинскими специалистами по профилактике снижения риска неблагоприятных событий на борту самолета, в том числе по проводит психологические семинары, консультации и другие мероприятия.

Группа АЭРОЛАБ создана в 2020 году при поддержке Ассоциации врачей авиационной медицины (АВАМ) и Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины», отмечается на сайте компании.

Биотехнопарк в наукограде Кольцово — инвестиционная площадка с инженерной и инновационной инфраструктурой для развития компаний в сфере фармацевтики, медицины и биотехнологий. На территории Биотехнопарка осуществляют реализацию инвестиционных проектов 14 компаний-резидентов. Объем налоговых поступлений от компаний резидентов Биотехнопарка за 3 квартала 2022 года в консолидированный бюджет Новосибирской области составил 714,2 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что инвесторы заинтересовались производственными активами.