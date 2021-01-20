Сотрудники таможни в Новосибирске задержали посылки с нацистской атрибутикой

Сразу две посылки, в которых находились предметы с элементами нацистской атрибутики, задержаны инспекторами Новосибирского почтового таможенного поста, сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни. Обе посылки прибыли из Китая и были адресованы разным людям – жителям г. Тында и г. Хабаровск. В одном из почтовых отправлений находился нагрудный знак, в другом – 4 креста с нацистской атрибутикой в виде черепа.

В пресс-службе рассказали, что обнаружить подозрительные предметы помогла досмотровая рентгеновская техника, с применением которой осуществляется таможенный контроль перемещения международных почтовых отправлений.

— Инспекторами таможенного поста в адрес получателей посылок направлены запросы с требованием представить документы, подтверждающие, что данные вещи не предназначены для пропаганды фашистской идеологии. Если граждане документально подтвердят, что предметы им нужны для проведения научных исследований, художественного творчества либо для подготовки материалов, осуждающих нацизм или излагающих исторические события, то нагрудный знак и кресты им отдадут. При отсутствии же таких документов, предметы с нацистской символикой будут возвращены обратно в Китай, — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что предметы, связанные с фашистской идеологией, инспекторы Новосибирского почтового таможенного находят не впервые. За вторую половину 2020 года, таких посылок было выявлено три. Документы о том, что эти вещи не предназначены для пропаганды фашистской идеологии, гражданами в таможню предоставлены не были и 11 предметов с нацистской символикой вернулись в Китай.

Всего, в 2020 году инспекторами Новосибирского почтового таможенного поста был осуществлен контроль за пересылкой товаров более чем в 25 млн международных почтовых отправлениях. В результате было выявлено незаконное перемещение через границу 358 единиц холодного оружия (кастеты, нунчаки, телескопические дубинки), 460 единиц контрафактных товаров (подделки под известные бренды), 10 устройств для негласного получения информации, 6 посылок с сильнодействующими веществами под видом биодобавок.