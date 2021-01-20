Томский аэропорт «Богашёво» готовят к массовому притоку иностранных студентов

— Достаточно серьезное развитие томского аэропорта «Богашёво» (входит в холдинг «Новапорт») и аэродрома шло в 2019-2020 годах. Мы проектировали новый терминальный комплекс площадью 6,5 тыс кв метров левее существующего, и сразу предусматривали дальнейшее развитие этой площадки в северном направлении, — напомнил на пресс-конференции в ТАСС замгендиректора холдинга «Новапорт», гендиректор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич.

В 2013 году холдинг «Новапорт» сдал обновленный терминал внутренних и международных авиалиний площадью 11 тыс кв метров. По расчетам компании его мощностей должно было хватить на 7-10 лет. После этого планировалось дальнейшее развитие терминального комплекса.

В 2020 году холдинг передал проектную документацию нового терминала в Главгосэкспертизу. Положительное заключение «Новапорт» рассчитывает получить в феврале – марте, провести торги и выйти на строительную площадку. Объем инвестиций в первую очередь проекта, описанную в документации, оценивается в 1,8 млрд рублей.

— Параллельно в «Богашёво» идет реконструкция взлетно-посадочной полосы, коммуникаций, ограничений периметра и т.д. Объем инвестиций в этот проект — 2,7 млрд рублей, это федеральные деньги, — отметил Янкилевич. — Однако, мы планируем сделать корректировку проекта для удлинения взлетной полосы с 2500 до 2800 метров для приема больших судов. Это увеличит стоимость проекта примерно на 1 млрд рублей.

Он пояснил, что эта инициатива согласована с губернатором региона. В Томской области прорабатывается идея развития международного сотрудничества в части программ образования. Ожидается, что при ее реализации в томские вузы будет приезжать много иностранных студентов.