В 2020 году в Новосибирской области оформлено более 87 тысяч ипотек

В 2020 году управлением Росреестра по Новосибирской области зарегистрировано более 87 тысяч ипотечных сделок. Этот показатель на 20% больше данных аналогичного периода 2019 года, сообщили в пресс-службе Росреестра.

Отмечается, что декабрь стал рекордным за последние годы – 13 тысяч регистрационных действий. В сравнении с декабрем прошлого года рост составил 68%.

В Росреестре рассказали, что в Новосибирской области уже четвертый год успешно реализуются два совместных проекта Росреестра и кредитных организаций «Регистрация за один день» и «Регистрация за час». В течение 2020 года в рамках проектов зарегистрировано 4350 сделок. На текущий момент данные услуги доступны в четырех кредитных организациях.