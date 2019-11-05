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Сотрудников полиции будут судить за получение взятки

Сумма взятки — свыше 300 тысяч рублей.
  • 05/11/2019, 18:49
Сотрудников полиции будут судить за получение взятки

Следственным отделом по Дзержинскому району г. Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), сообщили в пресс-службе ведомства.

— По данным следствия, в период с июня 2018 года по февраль 2019 года начальник и заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 «Дзержинский» Управления МВД России по г. Новосибирску получили от предпринимателя, разместившего торговые павильоны на муниципальных земельных участках без заключения договоров аренды, незаконное денежное вознаграждение в сумме свыше 300 тысяч рублей за не составление протоколов об административного правонарушении, предусмотренном  ст. 7.1 КоАП РФ, а именно: «Самовольное занятие земельного участка», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Отмечается, что преступление было выявлено сотрудниками подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области.

В настоящее время сотрудники полиции задержаны. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 5    ст. 290 УК РФ.

Судом были удовлетворены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальнику службы участковых полиции, а также в виде домашнего ареста – его заместителю.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: pixabay.com, автор- sajinka2

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