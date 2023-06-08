Совет Федерации принял важный закон, который касается военной службы

В соответствии с новым законом, граждане страны, ограниченные в выезде за границу, а также те, кто призван на военную или альтернативную службу, обязаны сдать загранпаспорта в миграционный отдел МВД или МФЦ в течение пяти дней с момента получения уведомления об ограничении права на выезд, передает издание «Интерфакс».

Отмечается, что паспорт будут хранить до истечения временного ограничения или до истечения срока его действия.

В случае, если документ, удостоверяющий личность, не будет передан на хранение в установленный срок, он автоматически будет считаться недействиетльным.

Кроме того, если владелец паспорта сменил гражданство, пол, фамилию, имя, отчество, сведения о дате и месте рождения, то документ будет считаться недействительным вместе с истечением срока его действия.

Уточняется, что сведения о недействительных загранпаспортах будет фиксировать МВД. Согласно пояснительной записке, это необходимо, чтобы избежать использование гражданами неактуальных документов.

Также нововведение позволит передавать другим странам только достоверные сведения об украденных и утерянных документах.

Ранее редакция сообщала, что в России возобновили выпуск биометрических загранпаспортов.