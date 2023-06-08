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Депутат Госдумы Александр Аксененко настаивает на законодательном ограничении количества микрозаймов в одни руки

  • 08/06/2023, 17:05
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Новосибирский депутат настаивает на законодательном ограничении количества микрозаймов в одни руки
Участники рынка МФО говорят, что сами уже давно не заинтересованы выдавать займы клиентам, которые не смогут их вернуть.

Депутат Госдумы от партии «Справедливая России» Александр Аксененко направил обращение в Центробанк РФ (имеется в распоряжении редакции) с предложением ограничить количество микрозаймов на одного человека до 2-3. В частности, депутат отметил, что действующие сегодня ограничения для МФО, введенные в 2019 году, недостаточны.

Александр Аксененко, депутат Госдумы от партии «Справедливая России»Речь идет о таких ограничениях, как:

  • обязательное получение МФО лицензии ЦБ РФ;
  • установление ставки 1% в день (не более 365% в год);
  • максимальная сумма переплаты по займу (учитывая проценты, штрафы, пени и иные платежи) не может превышать 150% от изначальной суммы.

— Микрофинансовые займы выдаются любому гражданину, любого возраста, без каких-либо подтверждений его платежеспособности. Количество выдаваемых микрофинансовых займов, которые может оформить один клиент, никак не ограничено. Лишь небольшой процент заемщиков МФО обладает юридической и финансовой грамотностью, остальные заемщики зачастую оформляют несколько микрозаймов без понимания финансовых рисков и их долговой нагрузки в целом. При малейших просрочках в платежах за заем в МФО, заемщик попадает в долговую кабалу на многие годы, — пишет Аксененко, обращаясь к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Редакции Infopro54 депутат привел свежий пример со своего округа. Пенсионерка, проживающая на сельской территории, «перехватывала» до пенсии, пока к ней не пришли из московской службы взыскания. По займу пошла большая просрочка, а она уже не помнит, погашала ли данный микрозаем полностью или нет. Микрозаймов было сразу несколько, и, как она говорит, в них попросту запуталась. Пенсия небольшая. На иждивении — внучка.

— Все, что в данном случае мы могли сделать — помочь составить ходатайство в суд в порядке ст.35 ГПК РФ. Платить все же придется, остается надеется на отсрочку, — пояснил Аксененко.

В письме на имя Набиуллиной он попросил Центробанк рассмотреть дополнительные меры по защите прав заемщиков МФО. Например, для получения микрофинансового займа ввести обязательные условия:

  • проверка долговой нагрузки (количества и суммы ранее выданных кредитов и займов);
  • проверка платежеспособности заемщиков (при оформлении заявки на микрозаем обязать заемщика предоставлять справку о доходах);
  • введение ограничения на выдачу общего количества микрозаймов (например, не более 2-3 займов одному заемщику).

Также депутат предложил рассмотреть возможность снизить ежедневный максимальный процент, по которому МФО предоставляют займы, и максимальные начисления по займу до более приемлемого для заемщика процента.

Роман Макаров, генеральный директор МФК «Займер»Роман Макаров, генеральный директор МФК «Займер», считает, что инициатива, с которой выходит новосибирский депутат Госдумы, будет излишней, поскольку она дублирует основные действующие ограничения для микрофинансового бизнеса.

— Отрасль микрофинансирования уже регулируется целым сводом законодательных актов, исполнение которых контролирует Центробанк и саморегулируемые организации. Соответствие данным нормам и указаниям подразумевает тщательный отбор клиентов и учет рисков дефолтности кредитования: МФО не выдают займы «любому гражданину любого возраста, без каких-либо подтверждений его платежеспособности». По той простой причине, что цель у кредитора — не раздать деньги всем желающим, а благополучно собрать их обратно вовремя с минимальными потерями и расходами, — подчеркнул Макаров.

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По его словам, микрофинансовые организации тщательно оценивают материальное положение и платежеспособность своих заемщиков, собирая данные не только напрямую посредством анкеты-заявки, но и анализируя информацию из нескольких тысяч источников, включая бюро кредитных историй. В результате у МФО до 95% заемщиков являются трудоустроенными гражданами с регулярными доходами, которые достаточно высоки для того, чтобы рассчитываться с кредитором в срок. Информация эта контролируется и расчетами, и скорингами, которые легко могут проверить материальное положение клиента и факт получения им доходов исходя из его цифрового поведения в интернете.

— Достаточность доходов для обслуживания долга без ущерба образу жизни, иными словами — долговую нагрузку клиента, мы рассчитываем по формулам, согласованным с регулятором. И придерживаемся всех нормативов Центробанка, направленных на ограничение закредитованности населения. Соответственно, ограничение количества займов до 2 или 3 не имеет смысла, если кредитор самостоятельно уже рассчитывает платежеспособность клиента по одобренному государственными специалистами алгоритму и исходя из этого принимает решение о его кредитовании, — поясняет Роман Макаров. — Отсюда можно сделать вывод, что инициатива не повлияет на количество закредитованных заемщиков и уровень просроченной задолженности, которая, к слову, и так сегодня умеренная на фоне усиления требований к заемщикам с февраля 2022 года.

Павел Волков, генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «Веб-Займ») Генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм») Павел Волков добавляет, что микрофинансовый рынок является, пожалуй, одним из самых регулируемых на данный момент: за последнее время вступит в силу значительное число ограничений, которые серьезно усложняют работу легальным игрокам рынка — это и введение макропруденциальных лимитов, и снижение максимальной дневной ставки с 1% до 0,8% с 1 июля. Более того, микрофинансовые компании, как и банки, находятся под строгим контролем ЦБ и выполняют все его требования, в обязательном порядке проводят оценку предельной долговой нагрузки и платежеспособности клиентов, а доля займов, выданных клиентам с ПДН выше 80%, с 1 июля не будет превышать 30% в совокупном портфеле.

— Другими словами, оценивая риски и страхуя себя от возможных денежных потерь, компании не выдают займы всем подряд, это большое заблуждение. На сегодняшний день микрофинансовые организации по факту являются высокотехнологичными ИТ-компаниями, — с лучшими решениями по скорингу и антифроду на финансовом рынке, — говорит Волков. — Кроме того, Банк России ведет государственные реестры участников микрофинансового рынка, обеспечивает надзор за их деятельностью напрямую и через саморегулируемые организации. На наш взгляд, в этой инициативе больше популизма, чем реальных фактов и понимания, как на самом деле работает микрофинансовый рынок и кто его клиенты. Чаще всего это люди, попавшие в сложную финансовую ситуацию, выход из которой можно найти только в микрокредитовании, поскольку в банках они получают отказ.

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Эксперт заявили, что если инициатива будет одобрена, то микрофинансовый рынок, и без того работающий в сложных условиях, снова столкнется с трудностями, преодолеть которые многие игроки попросту не смогут. Это будет прямым ударом по всей отрасли, а также усугубит ситуацию с динамикой закредитованных заемщиков, а в перспективе — просрочки.

— Потребность в заемных средствах у людей никуда не исчезнет, это доказанный факт. Любое ограничение несет под собой необратимые последствия: лишившись возможности брать средства у легальных кредиторов, люди будут вынуждены обращаться к нелегальным, тем самым обострятся проблемы теневого сектора, с которым давно, и, надо признать, успешно, борется как ЦБ, так и представители микрофинансового рынка, — предупреждает Волков.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что с октября доступ к кредитам могут потерять около 15% заемщиков. 

Фото базовое: pixabay —  Tumisu, экспертов – предоставлено пресс-службами компаний, партии «Справедливая Россия»

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Рубрики : Финансы Общество Власть Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : рынок микрофинансирования Роман Макаров Павел Волков ограничить кредитование в МФО МФК Займер МКК «Академическая» ВебЗайм Александр Аксененко


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