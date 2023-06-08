Депутат Госдумы Александр Аксененко настаивает на законодательном ограничении количества микрозаймов в одни руки

Депутат Госдумы от партии «Справедливая России» Александр Аксененко направил обращение в Центробанк РФ (имеется в распоряжении редакции) с предложением ограничить количество микрозаймов на одного человека до 2-3. В частности, депутат отметил, что действующие сегодня ограничения для МФО, введенные в 2019 году, недостаточны.
Речь идет о таких ограничениях, как:
— Микрофинансовые займы выдаются любому гражданину, любого возраста, без каких-либо подтверждений его платежеспособности. Количество выдаваемых микрофинансовых займов, которые может оформить один клиент, никак не ограничено. Лишь небольшой процент заемщиков МФО обладает юридической и финансовой грамотностью, остальные заемщики зачастую оформляют несколько микрозаймов без понимания финансовых рисков и их долговой нагрузки в целом. При малейших просрочках в платежах за заем в МФО, заемщик попадает в долговую кабалу на многие годы, — пишет Аксененко, обращаясь к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
— Все, что в данном случае мы могли сделать — помочь составить ходатайство в суд в порядке ст.35 ГПК РФ. Платить все же придется, остается надеется на отсрочку, — пояснил Аксененко.
В письме на имя Набиуллиной он попросил Центробанк рассмотреть дополнительные меры по защите прав заемщиков МФО. Например, для получения микрофинансового займа ввести обязательные условия:
Также депутат предложил рассмотреть возможность снизить ежедневный максимальный процент, по которому МФО предоставляют займы, и максимальные начисления по займу до более приемлемого для заемщика процента.
Роман Макаров, генеральный директор МФК «Займер», считает, что инициатива, с которой выходит новосибирский депутат Госдумы, будет излишней, поскольку она дублирует основные действующие ограничения для микрофинансового бизнеса.
— Отрасль микрофинансирования уже регулируется целым сводом законодательных актов, исполнение которых контролирует Центробанк и саморегулируемые организации. Соответствие данным нормам и указаниям подразумевает тщательный отбор клиентов и учет рисков дефолтности кредитования: МФО не выдают займы «любому гражданину любого возраста, без каких-либо подтверждений его платежеспособности». По той простой причине, что цель у кредитора — не раздать деньги всем желающим, а благополучно собрать их обратно вовремя с минимальными потерями и расходами, — подчеркнул Макаров.
— Достаточность доходов для обслуживания долга без ущерба образу жизни, иными словами — долговую нагрузку клиента, мы рассчитываем по формулам, согласованным с регулятором. И придерживаемся всех нормативов Центробанка, направленных на ограничение закредитованности населения. Соответственно, ограничение количества займов до 2 или 3 не имеет смысла, если кредитор самостоятельно уже рассчитывает платежеспособность клиента по одобренному государственными специалистами алгоритму и исходя из этого принимает решение о его кредитовании, — поясняет Роман Макаров. — Отсюда можно сделать вывод, что инициатива не повлияет на количество закредитованных заемщиков и уровень просроченной задолженности, которая, к слову, и так сегодня умеренная на фоне усиления требований к заемщикам с февраля 2022 года.
Генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм») Павел Волков добавляет, что микрофинансовый рынок является, пожалуй, одним из самых регулируемых на данный момент: за последнее время вступит в силу значительное число ограничений, которые серьезно усложняют работу легальным игрокам рынка — это и введение макропруденциальных лимитов, и снижение максимальной дневной ставки с 1% до 0,8% с 1 июля. Более того, микрофинансовые компании, как и банки, находятся под строгим контролем ЦБ и выполняют все его требования, в обязательном порядке проводят оценку предельной долговой нагрузки и платежеспособности клиентов, а доля займов, выданных клиентам с ПДН выше 80%, с 1 июля не будет превышать 30% в совокупном портфеле.
— Другими словами, оценивая риски и страхуя себя от возможных денежных потерь, компании не выдают займы всем подряд, это большое заблуждение. На сегодняшний день микрофинансовые организации по факту являются высокотехнологичными ИТ-компаниями, — с лучшими решениями по скорингу и антифроду на финансовом рынке, — говорит Волков. — Кроме того, Банк России ведет государственные реестры участников микрофинансового рынка, обеспечивает надзор за их деятельностью напрямую и через саморегулируемые организации. На наш взгляд, в этой инициативе больше популизма, чем реальных фактов и понимания, как на самом деле работает микрофинансовый рынок и кто его клиенты. Чаще всего это люди, попавшие в сложную финансовую ситуацию, выход из которой можно найти только в микрокредитовании, поскольку в банках они получают отказ.
— Потребность в заемных средствах у людей никуда не исчезнет, это доказанный факт. Любое ограничение несет под собой необратимые последствия: лишившись возможности брать средства у легальных кредиторов, люди будут вынуждены обращаться к нелегальным, тем самым обострятся проблемы теневого сектора, с которым давно, и, надо признать, успешно, борется как ЦБ, так и представители микрофинансового рынка, — предупреждает Волков.
Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что с октября доступ к кредитам могут потерять около 15% заемщиков.
Фото базовое: pixabay — Tumisu, экспертов – предоставлено пресс-службами компаний, партии «Справедливая Россия»
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