В России возобновили выпуск биометрических загранпаспортов

Изготовление биометрических загранпаспортов снова доступно для россиян, пишет газета «Известия» со ссылкой на Гознак.

Напомним, приём заявок на выпуск заграничных паспортов нового образца с электронным носителем информации, срок действия которых десять лет, приостановили второго февраля в связи с техническими причинами, обусловленными возросшим спросом на документы.

Резкий рост числа заявлений привел к тому, что производитель микросхем для загранпаспортов, АО «Микрон» был вынужден начать оптимизацию технологических процессов.

Позже «Гознак» опроверг информацию о возобновлении выпуска загранпаспортов нового образца в обычном режиме. Пока что изготавливаются документы «по полученным ранее заявкам», сообщило предприятие.

Ранее редакция сообщала, что в России введут «цифровые паспорта» на смартфонах в виде QR-кода.

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