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Совет МАСС и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве

  • 03/03/2023, 10:48
Соглашение МАСС со Сбербанком
Речь идет о реализации проектов инфраструктурного развития, жилищного строительства и благоустройства, модернизации ЖКХ и дорог.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, как председатель Совета МАСС (Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение»), и председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев заключили соглашение о сотрудничестве на 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства Кузбасса.

В рамках подписанного соглашения на территории субъектов федерации, входящих в МАСС, предусмотрена реализация проектов инфраструктурного развития, жилищного строительства и благоустройства, модернизации ЖКХ и дорог.

Также в документе прописаны проекты по цифровой трансформации экономики и социальной сферы субъектов СФО, включая развитие новых интеллектуальных технологий, обеспечивающих создание и функционирование «безопасного региона» и «цифрового правительства», внедрение в здравоохранении цифровых медицинских сервисов с применением дистанционных технологий, сервисов на основе искусственного интеллекта.

— Есть проекты направленные на повышение научно-образовательного потенциала регионов, в том числе при реализации новых образовательных программ и проектов (включая кампусные). Есть те, что нацелены на улучшение банковской инфраструктуры и развитие современных банковских технологий, взаимодействие в сфере финансового обслуживания органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, а также государственных учреждений и предприятий. Такие проекты предусматривают взаимодействие, направленное на повышение финансовой и цифровой грамотности населения, сотрудничество в рамках социальных проектов, — говорится в сообщении пресс-службы.

 

Ранее редакция сообщала о том, что экс-главу Тальменского сельсовета признали виновным в растрате и превышении полномочий.

Фото с сайта правительства Кузбасса

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Сибирь

Теги : соглашение о сотрудничестве инфраструктурные проекты


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