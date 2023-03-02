Экс-главу Тальменского сельсовета признали виновным в растрате и превышении полномочий

Искитимский районный суд Новосибирской области признал экс-главу Тальменского сельсовета Искитимского района Сергея Матвеева виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286, (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления) ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата). Об этом сообщает пресс-служба

По данным суда, Матвеев являясь главой Тальменского сельсовета, допустил превышение должностных полномочий и растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере выразившиеся в заключении договора социального найма, с нарушением порядка принятия решения о присвоении гражданину учетного номера в очереди нуждающихся в жилых помещениях и порядка заключения договоров социального найма, с гражданином не признанным в установленном порядке нуждающимся в улучшении жилищных условий и не внесенным в очередь нуждающихся в жилых помещениях граждан, а так же не имеющим в соответствии со ст. ст. 49, 69, 83 Жилищного кодекса РФ права на заключение договора социального найма жилого помещения.

— Матвееву С.Н. назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей, — говорится в сообщении пресс-службы суда.

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