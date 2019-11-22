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«Советская Сибирь» закупит газетной бумаги на почти на 266 млн рублей

Конкурс состоится 6 декабря.
  • 22/11/2019, 19:24
«Советская Сибирь» закупит газетной бумаги на почти на 266 млн рублей

АО «Советская Сибирь объявила аукцион на поставку газетной бумаги. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Согласно документации, газетная тонкая для офсетной печати марка «ТФ» плотность 42г/м2 с диаметром рулонов 1000, 1250 мм необходима для производственных площадок в Новосибирске, Омске, Кемерово, Иркутске, Красноярске

Отмечается, что участниками конкурса могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Начальная цена закупки 265,7 млн рублей.

Итоги конкурса будут подведены 6 декабря 2019 года.

Фото: pixabay.com, автор- justynaandryszek

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