За разработку документации и строительство дороги от пл. Лыщинского до пляжа «Наутилус» готовы заплатить 97 млн рублей

МУП «УЗСПТС» объявило о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по разработке рабочей документации и строительству автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и автомобильной дороги от пл. Лыщинского до пляжа «Наутилус» для обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах г. Новосибирска. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 97,2 млн рублей.

Заявки принимаются до 28 ноября.

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