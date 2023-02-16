Рекламодателям

Советы, как открыть бизнес

  • 16/02/2023, 17:01
Начинающему предпринимателю потребуются сильная дисциплина и настойчивость, когда дела пойдут не так, как он ожидал. Кроме того, в достижении поставленной цели помогут приведенные ниже рекомендации.

При открытии бизнеса надо использовать все имеющиеся ресурсы и возможности, чтобы добиться успеха. Начинающему предпринимателю потребуются сильная дисциплина и настойчивость, когда дела пойдут не так, как он ожидал. Кроме того, в достижении поставленной цели помогут приведенные ниже рекомендации.

Выбор подходящей ниши

Начинающие предприниматели часто совершают ошибку при выборе ниши. В результате многие из них в скором времени сталкиваются с необходимостью закрыть ИП онлайн. Если зайти чересчур широко в малознакомый бизнес, то могут возникнуть сложности с пониманием того, кто входит в состав целевой аудитории. Другая крайность – выбор чересчур узкой ниши, например, торговли носками средней длины.

Еще один полезный совет – необходимо обеспечить возможность продавать свои продукты клиентам на протяжении многих лет. Нужно выбирать нишу, остающуюся популярной в течение круглого года. Она должна быть долгосрочной, по этой причине надо избегать бизнесов, связанных со свадьбами, беременностями и прочими событиями, которые происходят в жизни потенциальных клиентов очень редко.

Решение насущной проблемы

Начинающим предпринимателям следует создавать бизнесы, которые решают важные проблемы людей. Большинство владельцев несостоявшегося бизнеса не могут дать вразумительный ответ на вопрос, какую проблему они помогли решить клиентам. Решаемая проблема не должна быть чересчур сложной. Примером удачно выбранной ниши может быть оказание помощи в борьбе со скукой посредством предложения развлечений.

Внимание к потребностям клиентов

Неудовлетворенные запросы клиентов мешают развитию любого бизнеса. Если товар или услуга не оправдывает ожидания покупателя, то его потребности не удовлетворяются, и он испытывает разочарование. При управлении взаимоотношениями с клиентами чрезвычайно важно всегда проявлять к ним сочувствие. Нужно прислушиваться к их словам и стараться понять, что стоит за этими словами. Задачи бизнесмена заключается в нахождении решений, удовлетворяющих запросы клиентов. Если строить бизнес таким образом, а не просто пытаться заработать как можно больше денег, то можно выстроить с клиентами прочные долгосрочные взаимоотношений, даже если при первом опыте встречи с новым брендом они были расстроены.

Постепенное расширение бизнеса

При открытии нового бизнеса всегда следует начинать с узкого направления и затем расширяться по мере его развития. Действуя в узком направлении, предприниматель может собрать лояльную целевую аудиторию, что значительно упрощает решение маркетинговых задач. К примеру, можно открыть магазин, специализирующийся на продажах женской одежды. В случае успеха этого бизнеса с течением времени можно заняться продажами:

  • женской обуви;
  • украшений;
  • женских модных аксессуаров;
  • парфюмерии и косметики.

Кроме того, можно расширить бизнес, начав продажи мужской и детской одежды и обуви.

Отслеживание действий конкурентов

Ведение любого бизнеса связано с высокими рисками. Конкуренты постоянно пытаются сбить соперников с ног, чтобы оставаться на вершине. Предпринимателю не нужно зацикливаться на деятельности своих конкурентах, однако он должен постоянно оставаться в курсе их действий, чтобы своевременно принимать необходимые меры. Для этого надо знать ответы на следующие вопросы:

  • Какие товары и услуги предлагают конкуренты?
  • Каким образом конкуренты продвигают свои бренды?
  • Какие способы конкуренты используют для оценки своих товаров и услуг?
  • Как конкуренты строят отношения со своими клиентами?

Каждую мелочь необходимо выяснить еще на ранних этапах развития бизнеса, чтобы иметь четкое представление о том, как соревноваться. Например, если окажется, что конкуренты предлагают прекрасные товары, но плохо взаимодействуют с покупателями, то можно сделать акцент на качественном обслуживании своих клиентов.

Фото с сайта pixabay.com
Реклама. Рекламодатель: ООО «Экспресс Регистратор»

316

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : Теги не заданы


Спецоперация на Украине

Банки могут не ухудшать оценку качества кредитов военнослужащих до конца 2024 года
16/02/23 15:38
Городским депутатам-военным сохранили мандаты
15/02/23 17:09
Новая форма для бойцов СВО произвела фурор в Телеграм-каналах
10/02/23 10:52

Актуальный разговор

Алла Литвинова, директор и основатель HR-центра Аллы Литвиновой, HR-эксперт, бизнес-тренер

Алла Литвинова: Жена в шкафу порядок навела — не могу найти брюки и прийти на собеседование

HR-эксперт — о ключевых трендах рынка труда, а также лайфхаках в решении задач, которые стоят перед кадровиками новосибирских компаний.
Все материалы
Лента новостей

Новосибирская область хорошо выглядит на строительной карте

16/02/2023, 17:47

Вынесен приговор предпринимателю за взятку авиабилетами

16/02/2023, 17:45

Ученые Новосибирска создадут грузовой беспилотник с дальностью полета до 500 километров

16/02/2023, 17:38

«Алгоритм» инвестирует 255 млн рублей в увеличение добычи песка и щебня в Хакасии

16/02/2023, 17:34
Популярное

Как определить абьюзера в отношениях

16/02/2023, 17:50

В России введут «цифровые паспорта» на смартфонах в виде QR-кода

16/02/2023, 12:01

Издательства «Эксмо-АСТ» планируют выпускать пересказы книг, на которые не удалось получить права

15/02/2023, 17:29

Новости компаний

Компании МСБ могут получить кредит под залог недвижимости без посещения Росреестра

16/02/2023, 17:38

Сбербанк провел серию лекций в Сибири

16/02/2023, 15:36

Сериал «‎Фишер»‎ — лучший старт в линейке Wink Originals

16/02/2023, 12:58

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска