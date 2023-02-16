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«Алгоритм» инвестирует 255 млн рублей в увеличение добычи песка и щебня в Хакасии

  • 16/02/2023, 17:34
добыча щебня
Сейчас компания ищет партеров для освоение карьеров.

ГК «Алгоритм» инвестирует 255 млн рублей в расширение производственных мощностей по добыче и переработке щебня и песка на двух месторождениях в Хакасии. В настоящее время осуществляется поиск партнёров для освоения карьеров. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития «Енисейская Сибирь». В рамках проектов планируется расширение производственных мощностей по добыче и переработке щебня и песка на участках «Монолитный» и «Ковалевский».

— В 2021 году предприятием были получены лицензии на освоение трех больших участков добычи песчано-гравийной смеси на территории Республики Хакасия. Два участка, расположенные рядом с Абаканом, признаны соответствующими всем требованиям для поставок щебня и песка на строительные площадки магистралей, в том числе транспортного коридора Абакан — Бийск, — уточняется в сообщении пресс-службы«Енисейская Сибирь».

Предполагается, что щебень и песок будут использоваться как на этапе строительства транспортных магистралей в регионе, так и для их текущего обслуживания и ремонта. Половину объема добытых на карьерах песка и щебня планирует приобретать бетонный завод «Алгоритм».

ГК «Алгоритм»  занимается производством железобетонных изделий и товарного бетона. Один из основных активов компании бетонный завод «Алгоритм», выпускающий продукцию для строительства железных дорог и автомобильных магистралей, а также жилищного строительства.

 

Ранее редакция сообщала о том, что алтайские молочники отправили письмо Путину.

Фото с страницы Корпорации развития «Енисейская Сибирь» в «ВКонтакте»

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Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Республика Хакасия

Теги : Производство бетона куда вложить деньги добыча щебня Добыча песка


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