«Алгоритм» инвестирует 255 млн рублей в увеличение добычи песка и щебня в Хакасии

ГК «Алгоритм» инвестирует 255 млн рублей в расширение производственных мощностей по добыче и переработке щебня и песка на двух месторождениях в Хакасии. В настоящее время осуществляется поиск партнёров для освоения карьеров. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития «Енисейская Сибирь». В рамках проектов планируется расширение производственных мощностей по добыче и переработке щебня и песка на участках «Монолитный» и «Ковалевский».

— В 2021 году предприятием были получены лицензии на освоение трех больших участков добычи песчано-гравийной смеси на территории Республики Хакасия. Два участка, расположенные рядом с Абаканом, признаны соответствующими всем требованиям для поставок щебня и песка на строительные площадки магистралей, в том числе транспортного коридора Абакан — Бийск, — уточняется в сообщении пресс-службы«Енисейская Сибирь».

Предполагается, что щебень и песок будут использоваться как на этапе строительства транспортных магистралей в регионе, так и для их текущего обслуживания и ремонта. Половину объема добытых на карьерах песка и щебня планирует приобретать бетонный завод «Алгоритм».

ГК «Алгоритм» занимается производством железобетонных изделий и товарного бетона. Один из основных активов компании — бетонный завод «Алгоритм», выпускающий продукцию для строительства железных дорог и автомобильных магистралей, а также жилищного строительства.

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