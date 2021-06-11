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Советы по выбору наручных часов

  • 11/06/2021, 13:56
Наручные часы – востребованный аксессуар, выполняющий практическую и декоративную функцию. Выбор хронометра требует правильного подхода, чтобы он служил долго и радовал своего обладателя демонстрацией точного времени.

Основные критерии выбора наручных часов

На этапе выбора наручных часов внимание нужно акцентировать на нескольких моментах:

  • типе механизма;
  • материале ремешка;
  • бренде (от этого зависит стоимость).

Прекрасно зарекомендовали себя часы японского бренда Seiko, которые можно купить в интернет-магазине часов (https://worldofwatch.ru/catalog/naruchnye-chasy/yaponskie-chasy/seiko). Хронометры этой марки пользуются спросом в разных странах мира, обладают пыле- влагонепроницаемым и ударопрочным корпусом. Производитель предлагает несколько коллекций, в линейках есть многофункциональные модели. Название марки переводится как «точность».

Не менее популярны хронометры марки Orient, являющие собой вершину японского часового искусства. Они сочетают в себе безупречное качество исполнения и лаконичную сдержанность. Обладатели таких аксессуаров показывают окружающим наличие изысканного вкуса.

На продолжительную эксплуатацию рассчитаны часы Casio (купить в Москве их можно тут: https://worldofwatch.ru/catalog/naruchnye-chasy/yaponskie-chasy/casio). Это еще один японский бренд, обладающий безупречной репутацией. Часы Casio покупают представители разных слоев общества.

При выборе хронометра учитывайте собственный статус и условия его носки. Человеку, который любит ходить в туристические походы, путешественнику лучше приобрести модель с влагонепроницаемым корпусом. Бизнесмену стоит приобрести элитные часы, обладающие лаконичным дизайном.

Типы наручных часов

Наручные часы бывают:

  1. Механическими.
  2. Кварцевыми.
  3. Электронными.

У каждой разновидности свои плюсы и минусы.

Механика

В линейках механических моделей представлены варианты с ручным и автоматическим заводом. В первом случае нужно самостоятельно подводить хронометр, как правило, это приходится делать каждые 3-4 дня.

Аксессуары с автоматическим заводом более удобные и практичные в эксплуатации. Непрерывный ход часов гарантирует зафиксированный на оси привода грузик, который сдвигает центр тяжести. Энергия частично переходит на пружину, ручного завода не требуется.

К достоинствам механических моделей относят:

  • простую конструкцию;
  • долговечность (срок службы таких часов составляет порядка полувека);
  • респектабельный вид.

Минусы состоят в серьезной погрешности, которая может достигать 5-60 секунд за сутки, высокой стоимости.

Механические хронометры выбирают ценители качественных вещей, приверженцы классики.

Кварц

Кварцевые модели более точные. Хотя по внешнему виду их практически не отличить от механических аналогов. На точность их хода влияет подобранная импульсная частота, рассчитываемая механическим путем. Минус в том, что кристаллы кварца стареют, поэтому со временем может появляться незначительная погрешность.

Достоинства кварцевых часов заключаются в:

  • отсутствии необходимости регулярного завода;
  • минимальной погрешности (от 15 до 20 секунд за месяц);
  • компактном корпусе;
  • легкости;
  • надежности и долговечности;
  • доступной стоимости.

Недостаток состоит в необходимости периодической замены батареек.

Кварцевые модели выбирают люди, которым важна точность хода, стильный и современный дизайн.

Электроника

Электронные хронометры тоже кварцевые, но их выделяют в отдельную категорию. Они демонстрируют время на дисплее, а не за счет аналогового механизма.

Преимущества электронных аксессуаров состоят в:

  • расширенном функционале;
  • информативном дисплее;
  • точности и долгом сроке службы;
  • удобной форме отображения времени.

По поведению хронометра легко понять, что батарейка начала садиться. Помимо времени электронные модели выводят на дисплей другую полезную информацию, например, календарь.

Недостаток таких часов стоит в том, что в большинстве случаев их корпус выполнен из пластика, поэтому смотрится не слишком респектабельно. Дисплеи ломаются быстрее по сравнению со стрелочными механизмами. Электронике отдают предпочтение преимущественно молодые люди, спортсмены. Это хорошее решение для тех, кто ведет активный образ жизни.

Ремешок лучше выбирать кожаный, он самый долговечный. Аналоги из кожзама и других бюджетных материалов через несколько месяцев носки утрачивают презентабельный вид, рвутся, в результате возникает необходимость в их замене. Добросовестные производители оснащают хронометры прочными ремешками, придающими хронометрам дополнительную красоту и респектабельность.

Покупайте часы надежных брендов. Обращайте внимание на дизайн, материал, из которого выполнен корпус, размер ремешка, тип механизма. Известные бренды всегда дают гарантию на свои аксессуары.

Фото с сайта «World of watch»

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