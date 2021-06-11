Новосибирские налоговики ищут автомобили должников

Налоговая служба продолжает практику проведения совместных со службой судебных приставов рейдов по аресту автотранспортных средств, принадлежащих физическим лицам, у которых накопились большие долги по налогам. В ходе рейдов изъятые автомобили помещаются на штрафную стоянку УФССП России Новосибирской области.

— Задолженность данной категории налогоплательщиков, в отношении которой возбуждено исполнительное производство, составляет 2,5 млн руб. В результате рейдов по состоянию на 01.06.2021 должниками погашена задолженность в размере более 600 тыс. руб. Наиболее эффективной мерой является изъятие автотранспортных средств у должников и помещение авто на штрафную стоянку – это практически во всех случаях приводит к полному погашению должником своей задолженности, — сообщила заместитель руководителя УФНС России по Новосибирской области Светлана Селиверстова.

Для взыскания задолженности налоговая служба использует полный комплекс мер, предусмотренных законодательством, в том числе налоговые органы обращаются за взысканием задолженности в суд.

— После этого службой судебных приставов могут быть приняты решения о наложении ареста на имущество должника, и оно будет продано в счет погашения долга, — напоминает Светлана Селиверстова.

Проверить наличие задолженности налогоплательщики могут через Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц на сайте ФНС России, через мобильное приложение «Налоги ФЛ», через портал госуслуг, в любой налоговой инспекции или в любом отделении МФЦ.

Произвести оплату можно через Личный кабинет налогоплательщика, с помощью мобильного приложения «Налоги ФЛ», через сервис «Уплата налогов» на сайте ФНС России, через портал госуслуг или через банки.