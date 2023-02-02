Советы россиянам, планирующим поездку в Черногорию в 2023 году

Проблемы и сложности в этом случае возникают реже, но сама поездка обходится дороже, чем при самостоятельном планировании маршрута.

Когда предпочтительнее ехать?

Туры в Черногорию столь же популярные, как и в Турцию или, например, в Египет. Эта страна может похвастаться красивыми пейзажами, напоминающими швейцарские. Черногория является горной местностью, тут уместно сказать, что климат в разных частях балканского государства может существенно разниться.

В прибрежной полосе погода напоминает Средиземноморье, в горах все немного по-другому. На севере государства преобладает умеренно-континентальный климат. В середине страны всегда прохладнее, чем у побережья. Несмотря на эти особенности, в Черногорию едут отдыхать круглогодично. Разгар туристического сезона припадает на лето. Количество отдыхающих на местных пляжах стремительно возрастает с июня по август.

Из развлечений предлагается не только купание в море, но и рыбалка, рафтинг, яхтинг, прочие водные развлечения.

В начале осени погода все еще считается благоприятной для отдыха. Примерно с середины сентября она начинает постепенно портиться. Пляжный сезон снова открывается в апреле. Поздней осенью, зимой и ранней весной в Черногорию едут ради экскурсий, отдыха на горнолыжных курортах. Цены в этот период снижаются. Если есть желание посмотреть Черногорию и при этом сэкономить, поездку стоит планировать на межсезонье. Экскурсии в это время проходят в более комфортных условиях по сравнению со знойными летними месяцами.

Если главной целью является отдых на море, отправляйтесь в Черногорию летом. Для поездок в компании детей рекомендуется выбирать июль либо август. К этому моменту воздух прогревается примерно до +26 градусов. В июне температура составляет в районе +21 градуса.

Какие потребуются документы?

Какое бы время для поездки в Черногорию не было выбрано, документы собирать придется в любом случае. Виза для короткого путешествия в эту страну не требуется. Коротким считается визит не более 30 дней подряд. В этом случае достаточно иметь загранпаспорт со сроком действия не менее 90 дней с момента запланированного обратно выезда.

Людям, решившим ехать в Черногорию самостоятельно, планирующим проживание в частном секторе, необходимо зарегистрироваться в туристическом бюро. Стоимость суточной регистрации составляет 1 евро.

Если пренебречь этой рекомендацией, придется заплатить штраф в размере 200 евро.

Исключение действует в Будве, там можно обойтись без регистрации, при условии, что срок пребывания составит не больше 3 дней.

Если лететь от турагентства и проживать в гостинице, регистрироваться не требуется.

Если российские граждане планируют находиться в Черногории более месяца, визу нужно начинать делать заблаговременно. Запрос подается минимум за месяц до предполагаемой даты поездки. Из документов потребуется:

копия заграничного паспорта;

подтвержденная бронь в гостинице либо арендное соглашение;

заполненная анкета;

копия забронированных билетов на самолет;

справа с места работы;

два цветных фото.

Вместо справки с работы можно предоставить выписку с банковского счета. В сутки на человека должно приходиться 20 евро.

Визовый сбор для взрослых составляет 62 евро, для детей, которым еще нет четырнадцати лет – 32 евро.

Кроме этого нужно оформить страховку, желательно с максимальным покрытием. Наличие страхового полиса для посещения Черногории условие необязательное, но желательное, так как медицинское обслуживание в этой стране стоит дорого.

Тем, кто планирует путешествовать на машине, потребуются:

водительские права;

подтверждение регистрации автомобиля;

страховка на авто в формате «зеленой карты»;

бронь в гостинице или в другом месте, выбранном для проживания;

загранпаспорта с шенгенской визой (для проезда по странам, которые входят в состав соглашение ее наличие обязательно);

хорошо продуманный маршрут, о котором нужно известить миграционных властей.

В какую сумму обойдется поездка?

Отдых в Черногории обойдется дешевле, чем, например, в Швейцарии. Большая часть расходов связана с трансфером и арендой жилья. Жить можно как в гостинице, так и в частном секторе. Тут все зависит от индивидуальных предпочтений и финансовых возможностей. Самые дорогие отели в Ульцине – найти номер меньше чем за 16 евро в сутки практически нереально. Чуть ниже цены в Жабляке, там можно снять номер за 14 евро.

Многие арендуют апартаменты с кухнями, чтобы иметь возможность самостоятельно готовить себе еду и на этом экономить. В Будве это удовольствие стоит от 30 евро в сутки. Самые дорогостоящие апартаменты находятся на острове Святой Стефан. Чтобы провести сутки в этом замечательном месте, придется выложить примерно 500 евро. А вот на перешейке, который связывает остров с материком, жилье реально снять за 40 евро.

Что касается расходов на питание, то обед в бюджетном кафе стоит от 5 евро. Плотный ужин на двоих может обойтись и в 40 евро. Пол литра пива в барах стоит примерно 2,2 евро, кофе от 1,7 евро.

На трехразовое питание в недорогом кафе в сутки нужно выделять минимум 21 евро. Опытные путешественники в целях экономии советуют питаться в заведениях, которые предлагают комплексное меню. Еда там простая, но при этом сытная, ее приготовлением обычно занимаются местные жители. Цены на блюда в местных бистро можно назвать доступными – порция пиццы обойдется примерно в 1,5 евро.

Если в планах значится путешествие на автомобиле, в бюджет нужно дополнительно включить расходы на бензин. На местных заправках он стоит приблизительно 1,4 евро за литр. Вызвать такси можно за евро, с последующей оплатой каждого километра по ставке 45 евроцентов. Билет на автобус в среднем стоит 50 евроцентов.

Грамотный подход к планированию поездки в Черногорию позволит получить от нее только положительные эмоции.