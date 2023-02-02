Кузбасс подаст заявку на создание туристской особой экономической зоны

Министр экономического развития России Максим Решетников предложил губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву подать заявку на создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа для СТК «Шерегеш». Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития России.

– Развитие крупных парков развлечений в России становятся точками притяжений для туристов. Эти проекты обладают большим мультипликативным эффектом в туризме. Таких парков должно быть от 7 до 9 на территории страны. За счет появления большого парка развлечений в Сибири, в том числе вырастет число автотуристов из соседних регионов, – отметил Максим Решетников.

Министр поручил региону проработать совместно с инвесторами реализацию крупных проектов в сфере туризма для включения в стратегию развития Сибирского федерального округа.

– В целом на развитие сферы туризма Шерегеша и Междуреченска планируется направить около 150 млрд рублей и создать не менее 6 тыс. рабочих мест, – отметил Сергей Цивилев.

На сегодняшний день в Кемерово создано две особых экономических зоны.

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