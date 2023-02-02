Дорожную карту реализации стратегии развития Сибири представят в марте

Дорожная карта по реализации долгосрочной стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа (СФО) будет разработана в кратчайшие сроки. Об этом сообщил ТАСС с ссылкой на губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

— Мы в кратчайшие сроки совместными усилиями подготовим вариант дорожной карты, которую рассмотрим на Красноярском экономическом форуме, который будет в начале марта , — отметил Сергей Цивилев.

К рабочей группе присоединились ученые Российской академии наук (РАН). В дорожной карте будут отражены все детали реализации стратегии. В марте будет представлен первый вариант документа, который будет проходить корректировку в Межрегиональной ассоциации Сибирское Соглашение (МАСС).

Правительство России утвердило долгосрочную стратегию социально-экономического развития Сибирского федерального округа, предполагающую применение кластерного подхода для привлечения частных инвестиций в экономику. Ключевой задачей новой стратегии является повышение конкурентоспособности экономики сибирских регионов, уровня и качества жизни их населения, а также обеспечение устойчивого экономического роста СФО.

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