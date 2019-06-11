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«Современная мотивация: любовь, шантаж или вовлечение»

27 июня состоится очередное заседание Клуба Директоров.
  • 11/06/2019, 11:00
Мотивация 2019

В поисковиках запрос по слову «мотивация» традиционно занимает одну из первых строк по популярности. Так же как бесконечные вопросы из серии «что делать?» и «кто виноват?»

А компании в вопросах мотивации идут на крайности: или разрабатывают систему с современными, с digital — подходами и «хайповыми» инструментами, или много лет живут «по старинке», считая, что деньги – это «наше все», а бесплатный кулер в офисе решит вопрос вовлеченности.

Как показывает опыт большинства успешных компаний – универсальных инструментов мотивации сотрудников нет.  А есть удачное совмещение того, что работало вчера и того, что мотивирует современное поколение сегодня. И это все в рамках экономически нестабильной ситуации. Получается, что работа с мотивацией персонала – это прямо-таки творческая задача для руководства!

  • Что может влиять на мотивацию сотрудников сегодня и завтра?
  • Если ли актуальность «кнута и пряника» в организации?
  • Могу ли системы мотивации быть стабильными в нестабильной экономической ситуации?
  • Что делать с мотивацией разных поколений?

Эксперты и спикеры:

Печковский Евгений, к.б.н., основатель сети «Инвитро» в Сибири, консультант генерального директора «Инвитро», член стратегического комитета Независимой лаборатории «Инвитро», член Президиума Федерации лабораторной медицины РФ. Управленческий опыт 20 лет.

Гайгеров Иван, совладелец, директор салона строительных материалов «ProФасад». Управленческий опыт 20 лет.

Львова Марина (Москва), директор по организационному развитию HeadHunter (видеоспич).

Смиренко Светлана, соучредитель сети клиник «СМИТРА». Управленческий опыт 17 лет.

Опарин Николай, руководитель подразделения и тренер в Филиал ПАО «Компания «Сухой», «НАЗ им. В.П.Чкалова», эксперт в области производственного менеджмента, бизнес — тренер. Управленческий опыт 11 лет.

Малков Сергей, совладелец, генеральный директор компании «VIRTEX- FOOD». Управленческий опты 20 лет.

Петухова Нина, руководитель отдела обучения региональной сети 2ГИС, геймдизайнер.

Дата: 27 июня 2019 года Время: 18.30

Место: Gorskiy City Hotel, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а, 5 этаж, зал «ТОКИО».

Стоимость участия: 600 руб.

Вход для Членов Клуба Директоров бесплатный. Член Клуба Директоров имеет клубный абонемент. Справки здесь: info@newgrade.ru 

Регистрация обязательна здесь: https://klub-direktorov-events.timepad.ru/event/997007/

Возраст 18+

Фото предоставлено Клубом Директоров

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