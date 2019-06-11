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Завершение учебного года — повод подвести итоги профилактической работы с учащимися

  • 11/06/2019, 10:42
Одним из важнейших направлений целевой программы мероприятий по профилактике электротравматизма среди населения, реализуемой в АО «РЭС», является профилактическая работа с детьми.

Завершение учебного года - повод подвести итоги профилактической работы с учащимисяДля большинства учеников учебный год, можно сказать, уже окончен. Началась самая долгожданная пора – летние каникулы.

Настало время подвести итоги целенаправленной профилактической работы, проводимой специалистами акционерного общества «Региональные электрические сети» на территории всей Новосибирской области.

Профилактические мероприятия не ограничиваются проведением уроков и классных часов в сельских и городских школах. Специалистами Общества организовываются выездные лекции и экскурсии на объекты электросетевого хозяйства, участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню защиты детей, размещение тематических публикаций в СМИ.

За 5 месяцев 2019 года специалисты АО «РЭС» побывали в почти в 400 учебных заведениях, расположенных в областном центре и районах Новосибирской области. Всего на профилактических занятиях, экскурсиях и иных мероприятиях побывало более 15 тысяч учащихся. Кроме того, профилактика детского электротравматизма стала темой порядка двух десятков публикаций в различных СМИ, распространяемых по всей территории Новосибирской области, а также видеосюжета в эфире программы «Вести Новосибирск», что позволило привлечь внимание общественности к данной проблеме.

Для повышения эффективности профилактической работы в АО «РЭС» используется целый комплекс наглядных раздаточных материалов (листовки и плакаты), которые распространяются на каждом мероприятии, привлекая внимание подрастающего поколения к основным принципам безопасного поведения вблизи электроустановок и при обращении с электроприборами в быту.

В новом учебном году специалисты АО «РЭС» продолжат реализацию комплекса мероприятий по предупреждению детского электротравматизма. Всего в течение 2019 года запланировано проведение уроков электробезопасности более чем в 800 учебных заведениях.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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