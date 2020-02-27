Современные инструменты продаж от 1С-Битрикс, Яндекса и ITConstruct на бесплатном цифровом форуме «Территория продаж»

На мероприятии вы встретитесь с экспертами ритейла, IT и онлайн-торговли, консультантами по продажам и переговорам. Узнаете, как эффективно развивать продажи в офлайн и в интернете.
В качестве спикеров выступят специалисты компаний: 1С-Битрикс, Яндекс, МойСклад, ВКонтакте, МТС, ITConstruct, Кейтеринг Анны Сидевич а также бизнес-тренер Юлия Бомштейн и Иван Чернышев.
— Тренинги, интенсивы и книги — это теория, она поможет лишь на старте. Но если продажи идут хорошо, а хочется еще больше? Если у вас лучшая команда продавцов, а клиентов больше не становится? Забирайте на форуме практический опыт спикеров, получите ответы на вопросы, обсуждайте тренды и успешные кейсы с коллегами, — рекомендуют организаторы.
Вы уже посещали дорогие тренинги бизнес-коучей? Отлично, тогда вы знаете теорию. Пора принять опыт практиков, развивать навыки и искать инструменты продаж. Все это ждет вас на цифровом форуме.
Зачем успешным компаниям бесплатно делиться опытом? Передавая опыт малому и среднему бизнесу, крупные компании делают вклад в развитие рынка, экономики и инвестируют время в образование своих будущих клиентов.
Трансляции и видеозаписи мероприятия не будет.
Дополнительную информацию о форуме вы можете получить в компании «ITConstruct» 8 (383) 30-40-110, seminarl@itconstruct.ru
Возраст 18+
Фото предоставлено организаторами
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