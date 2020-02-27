Современные инструменты продаж от 1С-Битрикс, Яндекса и ITConstruct на бесплатном цифровом форуме «Территория продаж»

На мероприятии вы встретитесь с экспертами ритейла, IT и онлайн-торговли, консультантами по продажам и переговорам. Узнаете, как эффективно развивать продажи в офлайн и в интернете.

В качестве спикеров выступят специалисты компаний: 1С-Битрикс, Яндекс, МойСклад, ВКонтакте, МТС, ITConstruct, Кейтеринг Анны Сидевич а также бизнес-тренер Юлия Бомштейн и Иван Чернышев.

— Тренинги, интенсивы и книги — это теория, она поможет лишь на старте. Но если продажи идут хорошо, а хочется еще больше? Если у вас лучшая команда продавцов, а клиентов больше не становится? Забирайте на форуме практический опыт спикеров, получите ответы на вопросы, обсуждайте тренды и успешные кейсы с коллегами, — рекомендуют организаторы.

На цифровом форуме вы узнаете:

Как не упустить ни одной заявки и возвращать клиентов

Как провести переговоры по сделке на 150 тыс., чтобы клиент не сорвался

Как вычислить слабые места в воронке продаж

3 приема для аппетитного коммерческого предложения

Фишки по работе с клиентами и инструменты для взрывных продаж

Тонкости современной лидогенерации и CRM

Вы уже посещали дорогие тренинги бизнес-коучей? Отлично, тогда вы знаете теорию. Пора принять опыт практиков, развивать навыки и искать инструменты продаж. Все это ждет вас на цифровом форуме.

5 причин участвовать:

Вы получаете ценный опыт федеральных гигантов продаж

Вы наращиваете продажи, развиваете компанию и повышаете свой заработок

Вы встречаете сотни потенциальных партнеров и клиентов

Вы вырываетесь из рутины и можете взглянуть на процессы в компании со стороны

Даже на бесплатном форуме вас ждут призы и подарки от организаторов, скидки и бонусы

Зачем успешным компаниям бесплатно делиться опытом? Передавая опыт малому и среднему бизнесу, крупные компании делают вклад в развитие рынка, экономики и инвестируют время в образование своих будущих клиентов.

Трансляции и видеозаписи мероприятия не будет.

Дополнительную информацию о форуме вы можете получить в компании «ITConstruct» 8 (383) 30-40-110, seminarl@itconstruct.ru

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами