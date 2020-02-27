Эсеры объявили о создании «Блока справедливости»

Руководство реготделения партии «Справедливая Россия» в настоящее время ведет переговоры с пятью потенциальными союзниками на предстоящих осенью 2020 года выборах в заксобрание области и горсовет Новосибирска.
— «Справедливая Россия» — это платформа для политических объятий, для всех людей доброй воли, — говорит руководитель реготделения партии эсеров Анатолий Кубанов. — На выборы в этом году мы пойдем мощным «Блоком справедливости».
О готовности к сотрудничеству с новосибирскими эсерами уже заявили, в частности, в «Партии развития села», руководитель реготделения которой — Александр Бакшаев — в свое время запомнился новосибирцам акцией по вываливанию навоза около одного из банков в качестве протеста против кредитной политики учреждения.
— Занимаясь политикой, я обратил внимание: население РФ воспитано так, что может простить все, кроме несправедливости, — говорит Бакшаев. — Хочу воспользоваться коалицией с «СР» для проведения своих личных инициатив. Ты можешь бесконечно фонтанировать любыми идеями, но если у тебя нет политической силы, реализовать их не получится.
По словам Бакшаева, наибольшее внимание в своей политической работе он намерен уделить именно вопросам социальной незащищенности своих будущих избирателей.
— Лично моя наболевшая тема — это кредитное рабство, беспредел коллекторов, — говорит Бакшаев. — В законодательстве должен быть прописан запрет на переуступку права требования долга физлиц. Я участвовал в суде, представлял одного пенсионера, у которого долг образовался из-за того, что сын взял кредит и в силу разных семейных обстоятельств не платил. С 250 тысяч рублей долг вырос до 450 тысяч. Но коллекторы его купили у банка за 35 тысяч рублей. Несчастный пенсионер должен был вносить деньги в четыре коллекторские компании. Считаю, что поддержка «СР», ее позиция в этом вопросе нам позволит в союзе выступить и победить это кредитное рабство.
— Почти половина граждан не доверяет парламентским институтам, — озвучивает Кубанов позицию однопартийцев. — Пиар подменил идеологию. Если раньше выборы напоминали балаган, то сейчас они превращаются в бордель. Это стремление политиков со всеми вступить в интимные отношения, пакт «ЕР» и КПРФ убивают доверие у избирателя. «ЕР» не выступает против КПРФ, КПРФ становится сателлитом «ЕР». Отменяйте вообще выборы. Народ поймет, что вам легче договариваться кулуарно. Предложения интересантов из крупного бизнеса такие, что им плевать на выборы. В том, чтобы менять правила игры, не заинтересован никто, кроме отдельных финансовых, торговых, девелоперских кланов нашего города, которые никак не могут доворовать землю. Им выгодно порвать карту округов и вылавливать дивиденды в этой мутной воде.
— Удивительное совпадение, когда в «ЕР» озвучивают то же, что и в этой замечательной коалиции, — говорит Кубанов. — Если мы говорим о демократии, то во всех развитых демократиях никому в голову не приходит отменять партийные списки как один из основных инструментов демократической жизни общества. Те, кто рассказывает, какие они либералы, но при это скатывают всю систему в раннефеодальные отношения… Я очень сожалею, если это все просто досадное недоразумение — такое синхронное попадание навальнистов и «оппозиционеров», которые сплелись с позицией центрального штаба «ЕР». Поэтому, конечно, надо опираться на известные нам партии.
При этом справороссы не видят необходимости консолидации и с партией «Родина», о чем также заявили на пресс-конференции.
— Партия движется в направлении омоложения, поиска сторонников, — заявил Аксененко на пресс-конференции. — Хочу привести статистику, что более 50% населения нашей необъятной Родины — это аполитичные люди. Они не являются приверженцами ни одной из политических сил. Я вижу, что «Справедливая Россия» — именно та платформа, где эти люди могут найти реализацию своих инициатив.
Другая задача, которую партия, по словам секретаря ее реготделения, ставит перед собой, касается активизации работы с потенциальными избирателями, в том числе с использованием новых цифровых технологий.
— Современная жизнь диктует иной подход в коммуникациях, — говорит Аксененко. — С людьми можно общаться через соцсети, каналы связи. Информатизация и гаджеты дошли до всех, даже до пенсионеров. Люди обращаются. И такая работа 24 часа в день и 7 дней в неделю будет проводиться как у меня на избирательном округе, так и по всей Новосибирской области. Самый главный аспект и вывод, почему я нахожусь здесь, с «СР» — это подход к работе. Это жесткая, но конструктивная критика всех уровней власти. «СР» — это единственная партия, которая является противовесом, если хотите, конструктивной оппозиционной федеральной партией.
Выборы депутатов горсовета Новосибирска и заксобрания Новосибирской области пройдут осенью 2020 года.
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