Эсеры объявили о создании «Блока справедливости»

Руководство реготделения партии «Справедливая Россия» в настоящее время ведет переговоры с пятью потенциальными союзниками на предстоящих осенью 2020 года выборах в заксобрание области и горсовет Новосибирска.

— «Справедливая Россия» — это платформа для политических объятий, для всех людей доброй воли, — говорит руководитель реготделения партии эсеров Анатолий Кубанов. — На выборы в этом году мы пойдем мощным «Блоком справедливости».

О готовности к сотрудничеству с новосибирскими эсерами уже заявили, в частности, в «Партии развития села», руководитель реготделения которой — Александр Бакшаев — в свое время запомнился новосибирцам акцией по вываливанию навоза около одного из банков в качестве протеста против кредитной политики учреждения.

— Занимаясь политикой, я обратил внимание: население РФ воспитано так, что может простить все, кроме несправедливости, — говорит Бакшаев. — Хочу воспользоваться коалицией с «СР» для проведения своих личных инициатив. Ты можешь бесконечно фонтанировать любыми идеями, но если у тебя нет политической силы, реализовать их не получится.

По словам Бакшаева, наибольшее внимание в своей политической работе он намерен уделить именно вопросам социальной незащищенности своих будущих избирателей.

— Лично моя наболевшая тема — это кредитное рабство, беспредел коллекторов, — говорит Бакшаев. — В законодательстве должен быть прописан запрет на переуступку права требования долга физлиц. Я участвовал в суде, представлял одного пенсионера, у которого долг образовался из-за того, что сын взял кредит и в силу разных семейных обстоятельств не платил. С 250 тысяч рублей долг вырос до 450 тысяч. Но коллекторы его купили у банка за 35 тысяч рублей. Несчастный пенсионер должен был вносить деньги в четыре коллекторские компании. Считаю, что поддержка «СР», ее позиция в этом вопросе нам позволит в союзе выступить и победить это кредитное рабство.

— Почти половина граждан не доверяет парламентским институтам, — озвучивает Кубанов позицию однопартийцев. — Пиар подменил идеологию. Если раньше выборы напоминали балаган, то сейчас они превращаются в бордель. Это стремление политиков со всеми вступить в интимные отношения, пакт «ЕР» и КПРФ убивают доверие у избирателя. «ЕР» не выступает против КПРФ, КПРФ становится сателлитом «ЕР». Отменяйте вообще выборы. Народ поймет, что вам легче договариваться кулуарно. Предложения интересантов из крупного бизнеса такие, что им плевать на выборы. В том, чтобы менять правила игры, не заинтересован никто, кроме отдельных финансовых, торговых, девелоперских кланов нашего города, которые никак не могут доворовать землю. Им выгодно порвать карту округов и вылавливать дивиденды в этой мутной воде.

Что касается остальных партий и общественных движений, то, как сообщают в руководстве «Справедливой России», они сейчас консультируются со своим федеральным руководством по поводу возможного сотрудничества. По словам Анатолия Кубанова, партия готова видеть в рядах своих кандидатов (в горсовет Новосибирска, прежде всего) активных людей, не боящихся критиковать сложившуюся в городе и области политическую систему и имеющих аналогичное с эсерами отношение к сложившейся политической системе и ее последним изменениям. Напомним, что последняя сессия горсовета 35 голосами депутатов отменила партсписки на предстоящих выборах. Теперь всем 50 депутатам нового созыва придется избираться исключительно по одномандатным округам, территории которых из-за выросшего числа одномандатников предполагаются к перенарезке.

— Удивительное совпадение, когда в «ЕР» озвучивают то же, что и в этой замечательной коалиции, — говорит Кубанов. — Если мы говорим о демократии, то во всех развитых демократиях никому в голову не приходит отменять партийные списки как один из основных инструментов демократической жизни общества. Те, кто рассказывает, какие они либералы, но при это скатывают всю систему в раннефеодальные отношения… Я очень сожалею, если это все просто досадное недоразумение — такое синхронное попадание навальнистов и «оппозиционеров», которые сплелись с позицией центрального штаба «ЕР». Поэтому, конечно, надо опираться на известные нам партии.

Напомним, что ранее о коалиции против «альянса «ЕР» и КПРФ» объявили и представители либеральной оппозиции. Однако с этой коалицией эсеры пока не готовы консолидироваться. Одним из поводов как раз и послужила поддержка либералами решения об отмене списков.

При этом справороссы не видят необходимости консолидации и с партией «Родина», о чем также заявили на пресс-конференции.

— Партия движется в направлении омоложения, поиска сторонников, — заявил Аксененко на пресс-конференции. — Хочу привести статистику, что более 50% населения нашей необъятной Родины — это аполитичные люди. Они не являются приверженцами ни одной из политических сил. Я вижу, что «Справедливая Россия» — именно та платформа, где эти люди могут найти реализацию своих инициатив.

К новациям грядущей избирательной кампании Анатолий Кубанов отнес усиление партийных рядов за счет притока молодых кадров. Примером этого стало утверждение в конце 2019 года в должности секретаря реготделения партии ее ранее беспартийного сторонника, депутата заксобрания, замдиректора по развитию СК ООО «ВираСтрой» Александра Аксененко.

Другая задача, которую партия, по словам секретаря ее реготделения, ставит перед собой, касается активизации работы с потенциальными избирателями, в том числе с использованием новых цифровых технологий.

— Современная жизнь диктует иной подход в коммуникациях, — говорит Аксененко. — С людьми можно общаться через соцсети, каналы связи. Информатизация и гаджеты дошли до всех, даже до пенсионеров. Люди обращаются. И такая работа 24 часа в день и 7 дней в неделю будет проводиться как у меня на избирательном округе, так и по всей Новосибирской области. Самый главный аспект и вывод, почему я нахожусь здесь, с «СР» — это подход к работе. Это жесткая, но конструктивная критика всех уровней власти. «СР» — это единственная партия, которая является противовесом, если хотите, конструктивной оппозиционной федеральной партией.

Напомним, кроме «Справедливой России» и уже упомянутой либеральной оппозиции в Новосибирске объявлялся еще один предвыборный альянс под «флагами» «Комитета «Пенсионерыдостойную жизнь!», который решением комитета координирует замглавы Октябрьского района Александр Мухарыцин.

Выборы депутатов горсовета Новосибирска и заксобрания Новосибирской области пройдут осенью 2020 года.

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