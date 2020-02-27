Глава Дзержинского района ушел в бизнес

Глава Дзержинского района Сергей Жиров уволился со своей должности. Как сообщил в комментарии Infopro54 пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов, отставка состоялась по собственному желанию чиновника. Впоследствии это на пресс-конференции подтвердил и глава города Анатолий Локоть. По словам мэра, к данной ситуации не имело отношение ЧП в районе недельной давности, когда под тяжестью снега обрушилась крыша бесхозного объекта.
По предварительной информации, озвученной источником в мэрии Новосибирска, теперь уже экс-главе районной администрации предложена должность директора АО «Научно-исследовательский институт измерительных приборов». Обязанности главы района в настоящее время исполняет его заместитель Константин Ломиворотов, ранее курировавший хозяйственные вопросы в администрации.
Сергей Жиров подтвердил корреспонденту редакции, что переходит на должность генерального директора АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов» (НИИЭП).
— Эту должность мне предложили в госкорпорации «Ростех», — говорит собеседник, не уточняя, когда именно это предложение поступило. — Я был ранее гендиректором АО «Новосибирский приборостроительный завод», который раньше также относился к госкорпорации «Ростех», только находился в другом холдинге. Данный вид работы мне знаком, поскольку основная моя деятельность была связана с производством.
Имя своего преемника экс-глава района знает, но не разглашает, поясняя, что «это человек, связанный с Дзержинским районом».
— Это решение — прерогатива мэра Новосибирска, я не могу его озвучить, — говорит Сергей Жиров. — Единственное хочу сказать, что туда придёт вполне достойный человек, который знает и район, и его жителей, и справится с новой должностью.
Мэр города также сообщил, что кандидатура преемника Жирова определена, но держится в секрете. Озвучить её глава города тоже пока не готов.
— Как только подпишу распоряжение о назначении, объявлю, — коротко сообщает Анатолий Локоть.
— Такое предложение мне не поступало, — сообщил Роговский в комментарии InfoPro54 о перспективах смены адреса работы и возможного повышения.
Напомним, что Сергей Жиров занял пост главы района в марте 2018 года — после скандального увольнения с этой должности Александра Полищука, впоследствии возглавившего ГЖИ по Новосибирской области.
Фото с сайта ФБУ «Новосибирский ЦСМ»
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