Глава Дзержинского района ушел в бизнес

Глава Дзержинского района Сергей Жиров уволился со своей должности. Как сообщил в комментарии Infopro54 пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов, отставка состоялась по собственному желанию чиновника. Впоследствии это на пресс-конференции подтвердил и глава города Анатолий Локоть. По словам мэра, к данной ситуации не имело отношение ЧП в районе недельной давности, когда под тяжестью снега обрушилась крыша бесхозного объекта.

По предварительной информации, озвученной источником в мэрии Новосибирска, теперь уже экс-главе районной администрации предложена должность директора АО «Научно-исследовательский институт измерительных приборов». Обязанности главы района в настоящее время исполняет его заместитель Константин Ломиворотов, ранее курировавший хозяйственные вопросы в администрации.

Сергей Жиров подтвердил корреспонденту редакции, что переходит на должность генерального директора АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов» (НИИЭП).

— Эту должность мне предложили в госкорпорации «Ростех», — говорит собеседник, не уточняя, когда именно это предложение поступило. — Я был ранее гендиректором АО «Новосибирский приборостроительный завод», который раньше также относился к госкорпорации «Ростех», только находился в другом холдинге. Данный вид работы мне знаком, поскольку основная моя деятельность была связана с производством.

Имя своего преемника экс-глава района знает, но не разглашает, поясняя, что «это человек, связанный с Дзержинским районом».

— Это решение — прерогатива мэра Новосибирска, я не могу его озвучить, — говорит Сергей Жиров. — Единственное хочу сказать, что туда придёт вполне достойный человек, который знает и район, и его жителей, и справится с новой должностью.

Мэр города также сообщил, что кандидатура преемника Жирова определена, но держится в секрете. Озвучить её глава города тоже пока не готов.

— Как только подпишу распоряжение о назначении, объявлю, — коротко сообщает Анатолий Локоть.

— Такое предложение мне не поступало, — сообщил Роговский в комментарии InfoPro54 о перспективах смены адреса работы и возможного повышения.

По данным нескольких источников InfoPro54, эту должность может занять замглавы Первомайского района по экономике Артем Роговский. Однако ни мэрия, ни сам Роговский ее не подтверждают.

Напомним, что Сергей Жиров занял пост главы района в марте 2018 года — после скандального увольнения с этой должности Александра Полищука, впоследствии возглавившего ГЖИ по Новосибирской области.

Фото с сайта ФБУ «Новосибирский ЦСМ»