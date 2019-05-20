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Современные радар-детекторы для автомобилей: критерии выбора

  • 20/05/2019, 15:03
От превышения разрешенной скорости не застрахован ни один автолюбитель, даже самый дисциплинированный. Но чаще всего рамки действующих ограничений сознательно нарушают любители динамичной езды и неосознанно – новички, поскольку из-за малого опыта они плохо ориентируются в обстановке.

Чтобы обойтись без разбирательств с инспекторами дорожного движения, не оплачивать штрафы за нарушение скоростного режима, зафиксированное автоматической системой, рекомендуется установить антирадар. Современные автомобильные радар-детекторы заранее предупреждают о приближающихся устройствах фиксации скорости машины.

Основная функция

Радар-детектор специально разработан для информирования водителя о приближении к приборам контроля скоростного режима. Антирадар фиксирует их присутствие и подает звуковой сигнал. Наиболее эффективными признаются радар-детекторы, которые максимально быстро предупреждают водителя о точках ДПС, и допускают минимум ложных срабатываний.

В низком и среднем ценовом сегменте представлены антирадары, оснащенные антенной, которая улавливает излучение приборов для фиксации скорости. Чем выше чувствительность антенны – тем эффективнее функционирует радар-детектор. Хорошие модели информируют водителя о приближении к точке ДПС на расстоянии нескольких сотен метров до нее, что позволяет сбросить скорость до разрешенных значений до вхождения в зону уверенного действия прибора контроля.

Более дорогие современные устройства используют беспроводную связь. У моделей, оборудованных GPS-модулем, есть ряд преимуществ.

Особенности антирадаров с GPS

Радар-детекторы, оснащенные антенной, рассчитаны на поиск приборов контроля скорости в непосредственной близости от автомобиля. При этом устройства с антеннами бессильны против автоматической системы «Автодория», поскольку ее фиксаторы скорости не оснащены радарами и СВЧ-излучателями.

В отличие от них, модели с GPS работают непосредственно с картами координат приборов дорожных систем наблюдения, и заблаговременно предупреждают водителя о приближении к их зоне действия.

В большинстве случаев антирадары не соотносят скорость движения автомобиля с максимально допустимыми значениями, и предупреждают о приборах слежения, даже если машина едет с соблюдением скоростного режима. Модели с GPS могут быть оснащены сенсором с регулировкой чувствительности, что позволяет водителю установить порог срабатывания антирадара — к примеру, устройство не будет оповещать о приближении к приборам слежения, если автомобиль движется со скоростью до 69 км/ч.

Стоимость радар-детектора зависит не только от принципа действия (антенна или GPS), но и от набора дополнительных функций. В их число входит программное обеспечение для защиты от помех и ложных срабатываний. Также имеет смысл обратить внимание на конструктивное исполнение – на рынке представлены антирадары с возможностью скрытой инсталляции.

Автолюбитель, желающий максимально обезопасить себя от проблем, связанных с фиксацией превышения скорости, может выбрать один из трех путей – приобрести высокотехнологичную модель антирадара, использовать недорогой радар-детектор и параллельно отслеживать на смартфоне расположение камер слежения, или просто соблюдать скоростной режим.

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