В международной акции «Ночь музеев» приняли участие более 22 тысяч человек

Мероприятия международной акции «Ночь музеев» прошли в Новосибирской области в ночь с 18 на 19 мая, сообщили в пресс-службе минкультуры.

Отмечается, что почти 100 площадок в Новосибирске и Новосибирской области приняли гостей в рамках акции. Самыми посещаемыми стали государственные музеи и площадка Музея Новосибирске в парке «Городское начало».

В Новосибирском государственном краеведческом музее посетители музея увидели выставку театрального художника-постановщика Ольги Смагиной «Театральные зарисовки» и иммерсивную выставку Юрия Шахояна «Игра с вечностью». Музей природы провел программу «Предметы говорят».

Впервые Новосибирский государственный художественный музей провел две трансляции на портале «Культура»: экскурсионная программа «Живопись и театр: одна эпоха» и концерт cтрунного трио SILENZIUM, который посмотрели около 30 тысяч человек. В музее прошла культурно-просветительская акция «MUSEUM&ТЕАТР», экскурсионная программа «Живопись и театр: одна эпоха» и выставка «Пин-ап. Девушки с обложки».

Основной площадкой Музея Новосибирска стал парк «Городское начало», с программой «Театр неба». Авиация в городе и полеты новосибирцев – главная тема события. Панорамный экран на пролете моста был размещен особым образом, что создало эффект присутствия в кабине лётчика. Музыкальное сопровождение шоу – вокальный ансамбль Павла Шаромова Новосибирской государственной филармонии.

В Новосибирском музыкальном театре с аншлагом прошел спектакль «Римские каникулы». Театр в этот вечер превратится в большую съёмочную площадку, где каждый из гостей смог почувствовать себя голливудской знаменитостью: принять участие в кинопробах и пройти по красной дорожке. Программу в лофт-парке «Подземка» провел «Первый театр», экскурсию «Тайны Камерного зала» представила Новосибирская государственная филармония.

Всего в регионе государственные и муниципальные площадки акции посетило более 22 тысяч человек.

Фото: пресс-служба регионального минкультуры