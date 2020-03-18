ФИЦ ФТМ планирует приступить к созданию вирусологического центра в этом году

— ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины» (ФИЦ ФТМ) готовится к созданию Медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ), а также формированию евразийского центра, который будет заниматься изучением вирусов, в том числе коронавируса. В создании НОЦа принимут участие ФИЦ ФТМ, НГУ, ИЯФ СО РАН, НИИФКИ, НИИФФМ и другие организации, — сообщил InfoPro54 руководитель отдела стратегического развития ФИЦ ФТС Илья Деулин.

В прошлом году началась разработка документации по созданию МНОЦа. Территориально он будет расположен на площадке по улице Тимакова, которая находится в оперативном управлении ФИЦ ФТМ, — это около 30 га.

В рамках реализации проекта запланирована реконструкция имеющихся корпусов ФИЦ ФТМ, создание Центра вирусологии с «чистыми» помещениями модульного типа, лечебного корпуса — 30 тысяч кв. м на 300 коек, научно-исследовательского корпуса по стандартам GLP/GMP — 8 тысяч кв. м, учебно-лабораторного корпуса — 15 тысяч кв. м, научно-исследовательского центра — 19 тысяч кв. м, междисциплинарного межотраслевого технопарка — 20 тысяч кв. м, научно-исследовательского корпуса — 8 тысяч кв. м, лаборатории вирусологии — 1,6 тысячи кв. м, патологоанатомического корпуса — 1,5 тысячи кв. м, сопутствующей инфраструктуры и собственной котельной — 4 тысячи кв. м. Для сравнения: сегодня ФИЦ ФТМ занимает площадь около 42 тысяч кв. м.

— Евразийский центр формируется из действующей вирусологической лаборатории под руководством д.б.н., профессора Александра Шестопалова и будет состоять из нескольких блоков. Первый — по работе с патогенами III-IV групп — разместится на реконструированных площадях ФИЦ ФТМ, а второй — по работе с патогенами II-IV групп — в новом модульном корпусе, проект которого в настоящий момент прорабатывается, — поясняет Илья Деулин. — Конечно, мы замахнулись на большее, на лабораторию по работе с патогенами I-IV групп, однако сейчас об этом говорить рано, еще не получено согласование.

К примеру, в новых корпусах, построенных на площадке, планируется разместить университетскую клинику НГУ и Центр борнейтронозахватной терапии.

К реконструкции существующего здания под Центр вирусологии в ФИЦ ФТМ планируют приступить в конце 2020 года — сейчас идет подготовка необходимой документации и решение вопроса о финансовой поддержке проекта из федерального бюджета.

Строительство новых зданий МНОЦ должно начаться в 2022 году, а запуск всех очередей центра в эксплуатацию запланирован к 2025-му. Общая расчетная стоимость всего проекта МНОЦ — 26 млрд рублей. Предполагается, что около 10% от финансирования составят частные инвестиции от компаний, заинтересованных в создании лабораторий. О каких партнерах идет речь, Илья Деулин говорить отказался.

Собеседник InfoPro54 напомнил, что месяц назад во время визита в Новосибирск президента РАН Александра Сергеева, вопрос создания Центра обсуждался на специальном совещании с участием руководителя ФИЦ ФТМ академика РАН Михаила Воеводы, было предложено выстроить на базе МНОЦ международное взаимодействие.

Проект по созданию медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) при ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины» входит в программу «Академгородок 2.0».

Иллюстрация предоставлена Ильей Деулиным