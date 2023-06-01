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Современные школьники рассказали, кем они хотят стать в будущем

  • 01/06/2023, 16:58
Современные школьники рассказали, кем они хотят стать в будущем
В исследовании приняли участие более 3000 респондентов со всей страны.

Согласно данным сервиса «МТС Исследования», российские школьники наиболее престижными считают профессии в области медиабизнеса, блогинга, кинопроизводства (35%).

На втором месте по популярности расположились специальности в сфере медицины и биотехнологий, которые выбрали 28% респондентов. На третьем месте в списке самых популярных направлений — информационные технологии (20%). Наименее перспективными дети считают индустрии моды и красоты (8%) и право (4%).

Среди родителей подавляющее большинство (29%) в качестве желаемых для своего ребенка профессий отметили ИТ-сферу, а именно разработку, кибербезопасность. 23% родителей хотели бы видеть своих детей медиками, 16% — специалистами на производстве и в промышленности, 8% — считают перспективой для своих детей туристическую отрасль.

Что повлияло на выбор профессии?

Большинство детей (53%) и родителей (58%) сошлись на мнении, что определяющим фактором при выборе профессии является персональный интерес и личностные качества человека. Однако 36% родителей уверены, что важно ориентироваться и на внешние факторы — ситуацию на рынке труда, развитие экономики, —  и выбирать профессии, которые будут востребованы в будущем. Главный аргумент родителей при выборе профессии — перспектива стабильного высокого дохода.

При этом 25% детской опрошенной аудитории важнейшим аргументом при выборе будущей деятельности обозначали высокий уровень заработной платы, 12% отметили важность наличие больших перспектив на рынке труда, и только 15% задумываются при выборе профессии о возможности помочь другим людям.

Также исследователи выяснили отношение родителей к выбору детьми профессии, если он не совпадает с их собственными суждениями. 84% родителей поддержат любой выбор своих детей и готовы помочь им в достижении цели. А 13% родителей заявили, что не доверяют выбору ребенка и будут настаивать для него на своем, родительском, выборе.

По словам руководителя Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольги Юрковой, юное поколение справедливо считает креативные индустрии максимально перспективным сегментом с точки зрения карьерных перспектив в современном цифровом мире. В то же время, для родителей важнее традиционные критерии, такие как высокий уровень заработной платы и стабильность. Несмотря на различия в подходах, обе стороны признают важность цифровых технологий – в том числе потому, что в современном мире ИТ-навыки и знание цифровых инноваций становится критическим преимуществом для входа молодых специалистов в самые перспективные отрасли экономики.

Ранее редакция сообщала, что дети-сироты смогут повторно обучаться профессии бесплатно.

Фото: freepik.com — master1305 

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : телеком престижные профессии МТС информационные технологии дети выбирают профессию выбор профессии


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