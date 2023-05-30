Дети-сироты смогут повторно обучаться профессии бесплатно

Совет Федерации одобрил изменения в законодательстве, в соответствии с которыми у детей-сирот, в том числе с различными нарушениями здоровья, получат возможность повторно бесплатно обучиться профессии, пишут «Краснодарские известия» со ссылкой на сообщение вице-губернатора Кубани Анны Миньковой, которое она разместила в своем телеграм-канале.

При этом, начиная с 2024 года, они смогут рассчитывать на пособие для приобретения учебной литературы и письменных принадлежностей, а также ежемесячное пособие на весь период учебы.

Кроме того, согласно изменениям, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей — участников СВО, получают преимущественное право на получение жилья.

Ранее редакция сообщала, что сданная прошлой осенью новостройка для детей-сирот дала течь.