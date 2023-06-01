S7 Airlines увеличит число рейсов в Горно-Алтайск из Москвы и Новосибирска

С 1 июня авиакомпания добавит несколько ежедневных прямых рейсов в Горно-Алтайск из Москвы и Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Два дополнительных рейса будут вылетать из Новосибирска, а со 2 июня число рейсов по направлению вырастет до трех раз в день. Время в полете составит примерно час.

Также S7 Airlines увеличит количество полетов из Москвы в Горно-Алтайск. С 9 июня в расписании появится второй ежедневный рейс между городами. Длительность полета составит чуть менее 5 часов.

Летний турпоток в Республику Алтай, по прогнозу Сынары Кулаковой, министра туризма региона, вырастет в 2023 году на 8%. Годом ранее регион в летнем сезоне посетили 1,5 млн человек. Только на курорте «Манжерок» в этом году ожидают около 560 тыс гостей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Росавиации запустили прямое сообщение Новосибирск — Хайнань.