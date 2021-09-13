Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Инвестиции, которые задействуют при создании сельского экопарка «Хомутина» в Маслянинском районе Новосибирской области оцениваются в сумму около 500 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников. По данным центра развития туризма района, создание парка, рассчитанного на 400 тысяч посещений в год, запланировано к 2024 году.

Как рассказал Решетников, проект рассчитан на проведение масштабных мероприятий на территории Маслянистого района.

— Проект большой, там, наверное, на уровне 500 млн рублей. Проект очень важный стратегический, как раз чтобы мы могли иметь точку притяжения, где могли бы дети, студенты проводить большие мероприятия. Я уже концепцию этого проекта просмотрел, — пояснил он.

Ранее директор центра развития туризма Маслянистого района Елена Воротникова сообщала, что проект предполагается реализовать к 2024 году в рамках государственно-частного партнерства. Часть денег уже вложили федеральный Минсельхоз и правительство Новосибирской области, предполагается участие частного инвестора.

Сейчас на месте будущего экопарка работает точка сплавов по реке. В парке организованы глэмпинги, зиплайны, а также инфраструктура для фестивалей.

Ранее проект выступал в качестве претендента на президентский грант по направлению молодежных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», однако не получил поддержку. Организация, которая опубликовала проект на платформе, — это фонд «Перспективы» Маслянинского района. Среди учредителей числится Иван Ишимов, отметим, что бывшую главу Маслянинского района зовут Людмила Ишимова. Как сообщается на сайте фонда президентских грантов, запрашиваемая в 2019 году сумма гранта составляла всего лишь 1, 9 млн рублей.

Напомним, уже несколько лет Новосибирская область пытается привлечь инвесторов еще под один проект в Маслянино — горнолыжный комплекс «Салаир».