Школы и детсады региона начинают подключать к теплу

В ходе еженедельного оперативного совещания губернатор Новосибирской области обратил внимание коллег на рост заболеваемости ОРВИ в регионе и потребовал быть в полной готовности к началу отопительного сезона.

— На этой неделе, по прогнозам синоптиков, продолжится холодная погода. Наступает 15-е сентября — условная дата начала отопительного сезона. Необходимо уже на этой неделе принимать решение о подаче отопления в социально значимые объекты, в первую очередь детские сады и школы, для того, чтобы не допустить роста заболеваемости в детских коллективах, — поручил Андрей Травников энергетикам и главам муниципальных образований.

Ранее в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК) сообщили, что готовы подавать тепло в дома и соцобъекты по заявкам.

Как правило, отопительный сезон запускают в конце сентября или в октябре, когда дневная температура на протяжении 10 дней не превышает +8 градусов. В ближайшие несколько суток столбики термометров в городе будут показывать +8…+10, свидетельствуют прогнозы.

На полный запуск системы теплоснабжения потребуется время, может уйти до двух недель, предупредили в СГК.

Напомним, ранее в компании сообщили, что у большинства домов есть возможность подключиться к теплу досрочно. Чтобы это сделать, нужно обсудить идею с активом дома. Если соседи согласны на подачу тепла, то вы можете составить коллективную заявку на досрочное подключение, а затем направить ее в управляющую компанию или ТСЖ. Она передаст ее в подразделение СГК.

— Если техническая возможность подтвердится, мы обеспечим возможность подключения тепла в этот же день, — уточнили в СГК.

Для подачи отопления управляющая компания должна будет открыть задвижку в тепловом узле дома.