Спасатели эвакуировали туриста с гребня на Алтае с помощью крюка и вертолета

Рискованную спецоперацию по спасению застрявшего в горах 40-летнего туриста провели спасатели Республики Алтай.

— В службу спасения поступило сообщение от туристической группы, что одиночный незарегистрированный турист из города Владивостока находится в палатке на высоте 4030 метров на гребне перед пиком «Делоне» и не имеет возможности спуститься. Тропа и страховочные перила оказались засыпаны снегом, так как за ночь выпало большое количество осадков —до 70 см. Своими неприятностями турист поделился по рации с ближайшей туристической стоянкой, — сообщили в МЧС Республики.

С парковкой для вертолета в горной местности обычно возникают сложности. Тогда спасатели реализовали достаточно сложный план. Они решили вытаскивать мужчину с помощью крюка и веревки.

— Благодаря профессионализму летчика, вертолет смог максимально близко подлететь к туристу, чтобы тот самостоятельно подцепился на крюк. На борту спасатели контролировали эвакуацию. Таким образом, со свисающим пассажиром на тросу, вертолет добрался до стоянки. Там его уже поджидала вторая группа спасателей, — раскрыли подробности эвакуации в МЧС.

Спецоперация длилась чуть более двух часов. Спасенный житель Владивостока поблагодарил смелых и отважных мужчин. Медицинская помощь туристу не потребовалась.