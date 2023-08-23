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Представители 39 государств мира участвуют в форуме «Технопром-2023»

  • 23/08/2023, 15:40

Представители 39 государств мира участвуют в форуме «Технопром-2023»
Губернатор Андрей Травников обсудил с руководителями иностранных делегаций, участвующих в работе форума «Технопром-2023», перспективные направления сотрудничества.

— Я рад вас видеть в Новосибирской области. За десять лет своего существования «Технопром» стал основным научно-технологическим событием в нашей стране. Представители 39 государств участвуют в работе форума, делегации от 82 регионов нашей страны, — отметил глава региона.

Среди важных сфер, в которых возможно развитие взаимовыгодного сотрудничества Новосибирской области и стран дальнего и ближнего зарубежья – образовательный и медицинский туризм, наука и промышленность, в том числе, авиационная.

Наиболее многочисленной является делегация из Республики Беларусь: форум посетили руководители Республики, в том числе, представители отраслевых министерств, а также представители Национальной академии наук. У страны-партнёра на выставке — отдельный стенд, на котором представлены крупные компании из отрасли станкостроения.

Новосибирскую область и Республику Беларусь связывают по-настоящему добрососедские, исторически «плотные» отношения. Республика Беларусь является одним из основных внешнеторговых партнёров нашего региона. Одно из важных направлений дальнейшего сотрудничества — совместное производство и развитие общественного транспорта.

В делегацию Исламской Республики Иран вошли представители авиационной отрасли, научно-промышленного и других направлений. Отметим, что Новосибирская область, обладая развитым авиационным комплексом, делает ставку на создание тяжелых беспилотников, способных доставлять массивные грузы. Эта специализация региона обсуждалась во время работы на площадках интенсива «Архипелаг-2023».

Страны Азии и Африки представляют делегаты Республики Сенегал, Республики Мали, Республики Чад, Королевства Бахрейн, страны БРИКС по Ближнему Востоку, представители государственной платформы СИНАХА из ОАЭ и руководители ряда компаний из почти 20 стран, многие из которых являются передовыми в вопросах инвестициях в научно-технологические проекты.

С представителями иностранных делегаций глава региона также обсудил технические и инвестиционные возможности взаимодействия, создание моделей трансфера технологий для научно-технологических проектов.

В этом году в работе форума «Технопром» принимают участие делегаты из Республики Беларусь, Исламской Республики Иран, Федеративной Республики Бразилия, Китайской Народной Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, Королевства Саудовская Аравия, Азербайджанской Республики, Королевства Бахрейн, Арабской Республики Египет, Киргизской Республики, Республики Мали, Республики Союз Мьянма, Республики Судан, Тунисской Республики, Республики Узбекистан, Республики Чад.

Фото с сайта правительства НСО

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Технопром правительство Новосибирской области общество власть Андрей Травников


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