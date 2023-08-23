Рекламодателям

Алина Атланова: И клиенты, и грузоперевозчики в шоке от роста цен

  • 23/08/2023, 16:00
Автор:
Алина Атланова, соучредитель транспортной компании ООО «Люгрос», член правления СААП
За вторую неделю августа на некоторых направлениях они выросли на 20-30%.

— Алина, по информации участников рынка, сейчас у многих компаний возникли проблемы с фрахтом автомобилей для перевозки грузов. Действительно ли такая проблема существует и с чем это связано?

— Проблема действительно есть. У нас проходит встреча за встречей с нашими партнерами-грузоотправителями. Клиенты в напряжении: им нужно больше машин и желательно по цене, действующей в начале лета. Идут сложные переговоры. Такая ситуация у многих логистических компаний.

В среднем за последний месяц цены на перевозки выросли на 10%. При этом только за вторую неделю августа на некоторых направлениях наблюдается значительная динамика — рост до 20-30%. К примеру, мы месяц назад подали свои предложения на тендер, результаты которого клиент планировал объявить в сентябре с расчетом, что тарифы будут актуальны до февраля. Но эти тарифы оказались тарифами сегодняшнего дня. Какой прогноз на сентябрь-февраль — сложно сказать. Мы осторожно прогнозируем плюс 10% к тарифам текущего момента. Скачок тарифов на перевозки за неделю беспрецедентный, и в нем еще не отыгрался рост ключевой ставки, так как это решение ЦБ принял 15 августа.

— С чем связана эта ситуация?

— Это следствие накопительного эффекта совокупности причин. Одна из причин — дефицит транспортных средств. Дело в том, что после ухода в 2022 году с российского рынка семерки ведущих производителей техники участники начали осторожно закупать машины китайского производства. Объемы закупа несопоставимы с теми, которые делали логистические компании в те годы, когда у них был доступ к технике западных компаний.

Например, мы планировали купить 300 новых машин, а приобрели всего 50. Компании, которые каждый год покупали тысячи единиц новой техники, купили в разы меньше.

Вторая — это цена на технику: в текущий момент цена рефовой сцепки приближается к 30 млн рублей, тентованная — более 20 млн рублей. И эта цена заставляет задуматься, что, возможно, сейчас не лучшее время для обновления и расширения парка. Но если мы будем покупать технику, то мы вынуждены закладывать это в тариф, чтобы в какие-то разумные  сроки (мы давно уже не говорим про 3 года) окупить свои вложения.

Третья значимая причина — это дефицит водителей и рост их заработной платы.

Четвертая — рост курса доллара, ключевой ставки, постоянно меняющиеся правила игры не добавляют в ожидания перевозчиков позитива

— Прочему получился такой разрыв в планах и реальном объеме закупа техники?

— Объемы перевозок в целом растут. Несмотря на то, что можно было бы предположить, что потребление должно сократиться с учетом всех вводных, которые влияют на нашу экономику. Все это в совокупности формирует дефицит доступного транспорта.

Кроме того, цепочки поставок китайской техники до сих пор находятся в процессе отладки. К примеру, мы заключили контракт на покупку автомобилей в ноябре прошлого года, а последние машины из этой партии пришли в начале второго квартала 2023 года. При поломках автомобилей ожидание запасных частей может доходить до месяца.
Зарплата водителей растет катастрофическими темпами, и на рынке большой дефицит специалистов данной категории. Компании переманивают их друг у друга. Мы постоянно видим объявления со все новыми и новыми предложениями о зарплате. Участники «Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков» (СААП) признаются, что еще никогда не оказывались в ситуации, чтобы такое количество машин находилось в простое просто потому, что нет водителей. Это также вносит свою лепту в формирование дефицита машин на рынке и рост тарифа.

То есть рост себестоимости перевозок — это объективная ситуация. Мы хотели купить машины по одному курсу доллара, а он поднялся до 100 рублей. Выросла ключевая ставка, а следом ставки по кредитам. Подняли платежи за утилизацию техники. Мы наблюдаем постоянный рост цен на запчасти, сокращение срока амортизации на все комплектующие. К примеру, ранее мы закупали шины Michelin, которые ходили 300-350 тысяч км. Сейчас доступная резина по цене выше, чем в начале 2022 года, а по пробегу почти в 2 раза хуже. Плюс при ее использовании возрастает расход топлива.

Сейчас появляется большое количество новых вводных, которых не было в нашем предыдущем опыте. В целом за год себестоимость перевозок выросла примерно на 40%.

— По вашим оценкам, каков дефицит машин сегодня на рынке?

— Если оценить с точки зрения количества перевозок, которое грузоотправители не могут своевременно вывезти, то я бы сказала, что на рынке не хватает около 20-30% машин.

— Есть предпосылки к тому, что тарифы стабилизируются или снизятся?

— При текущих тенденциях это выглядит маловероятным. Мы постоянно общаемся с аналитиками, финансистами, чтобы понимать, к чему готовиться. Есть прогноз на дальнейшее повышение ключевой ставки. Стабилизация доллара возможна. Но со словами «вы же понимаете, геополитика может повлиять непредсказуемо и возможно все» финансовые эксперты дают очень аккуратные прогнозы.

Мы для себя определили несколько возможных сценариев наших действий. Ситуация меняется быстро, во многом приходится оперативно реагировать и принимать управленческие решения, а не выстраивать планы. Но задача — минимизировать риски, чтобы сохранить выгоду для наших клиентов, и при этом не потерять рентабельность перевозок.

Алина Атланова — сооснователь транспортных компаний «Лонгран» и ПАО «ГТМ», соучредитель и операционный директор ООО «Люгрос», в настоящий момент совокупный автопарк — более 300 автомобилей.

Фото предоставлено Алиной Атлановой

589

Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : тарифы на перевозки Люгрос логистическая компаний Алина Атланова


0
0
Технопром
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U1w3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Никольский»

ЖК «Никольский»

Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U2ABЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pSaqkHqbodЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

При падении украинского беспилотника под Истрой пострадали два человека
21/08/23 14:35
В Совфеде предложили сажать за съемку атак украинских дронов и работы ПВО
17/08/23 15:19
Ежемесячную выплату ветеранам СВО будут назначать автоматически
17/08/23 10:22
Вывод технологий МедБиоТеха на рынок ускорит новый консорциум

Вывод технологий МедБиоТеха на рынок ускорит новый консорциум

В него вошли ученые, учреждения здравоохранения и предприятия Новосибирска.
Читать стьатью
Ростех представил на Технопроме в Новосибирске элементы перспективного двигателя для легких вертолетов

Ростех представил на Технопроме в Новосибирске элементы перспективного двигателя для легких вертолетов

Одной из платформ для применения гибридной силовой установки может стать летательный аппарат вертикального взлета с неподвижным крылом.
Читать стьатью
На Линейной в Новосибирске появится большой спортивный комплекс

На Линейной в Новосибирске появится большой спортивный комплекс

Пропускная способность комплекса составит 512 человек в день.
Читать стьатью
Русфонд

Ребенку с диагнозом ДЦП требуется курсовое лечение

Не хватает — 160 032 рубля.
Читать стьатью
1 сентября в учреждения образования Новосибирской области придет около 0,5 млн детей

1 сентября в учреждения образования Новосибирской области придет около 0,5 млн детей

1 сентября в учреждения образования Новосибирской области придет около 0,5 млн детей.
Читать стьатью
Мемориал в Военном городке взяли на бюджетное финансирование

Мемориал в Военном городке взяли на бюджетное финансирование

Его восстановление оплатили спонсоры из Следственного управления СК по Новосибирской области.
Читать стьатью
НГУ

Кампусы вузов интегрируют в единую систему технологического предпринимательства

Предложения по интеграции будут представлены заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко.
Читать стьатью
Полигон Звезда

Андрей Травников проверил подготовку военно-полевых курсов в центре «Звезда»

Полигон является своего рода испытательной лабораторией для изделий военного назначения, разрабатываемых новосибирскими предпринимателями и конструкторами.
Читать стьатью
В Новосибирске ищут подрядчика для обустройства остановок общественного транспорта

В Новосибирске ищут подрядчика для обустройства остановок общественного транспорта

Объявлено три тендера на установку 36 остановок.
Читать стьатью
Новый дом хоккейной «Сибири» наконец открыт

Новый дом хоккейной «Сибири» наконец открыт

О главном спортивном событии этого лета в нашем городе рассуждает публицист Дмитрий Овчинников.
Читать стьатью

Актуальный разговор

«Наша позиция — сделать «Манжерок» доступным для всех россиян»

«Наша позиция — сделать «Манжерок» доступным для всех россиян»

Все материалы
Технопром
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Цена вопроса 580 рублей: новосибирским первоклассникам школа предложила купить прописи
23/08/23 18:27
Образование
Синоптики передумали пугать новосибирцев плохой погодой в сентябре
23/08/23 18:06
Общество
Новосибирский производитель тест-систем расширяет производство
23/08/23 17:59
Бизнес Медицина Наука
На Советском шоссе в Новосибирске произошло смертельное ДТП
23/08/23 17:53
Происшествия
Минздрав предупреждал: сигареты за 3 млн рублей сожгли полицейские в Новосибирске
23/08/23 17:42
Право&Порядок
Теперь инвалиды доедут: у мэрии Новосибирска убрали пандус, ведущий в столб
23/08/23 17:13
Город Общество
Виновник ДТП на Красном проспекте в Новосибирске арестован на 2 месяца
23/08/23 16:43
Право&Порядок
Спасатели эвакуировали туриста с гребня на Алтае с помощью крюка и вертолета
23/08/23 15:55
Происшествия
Представители 39 государств мира участвуют в форуме «Технопром-2023»
23/08/23 15:40
Власть Общество
Технопарк готовит заявки на строительство еще двух очередей
23/08/23 15:35
Бизнес Инвестиции Недвижимость Технологии
Надземный переход установили на площади труда в Новосибирске
23/08/23 15:33
Город
В Новосибирске простились с 3-летним мальчиком, погибшем под колесами авто
23/08/23 15:31
Общество
В Новосибирской области 8 тысяч семей оплатили детский сад материнским капиталом
23/08/23 15:09
Общество
В Новосибирске создан консорциум по использованию СКИФа в нефтегазовой отрасли
23/08/23 15:07
Бизнес Наука Технологии
Пассажира рейса Баку—Новосибирск застукали за курением в туалете самолета
23/08/23 14:50
Происшествия
Назван приемник Суровикина на посту главнокомандующего ВКС
23/08/23 14:32
Отставки и назначения
Сбер представил собственные технологические разработки на форуме «Технопром – 2023»
23/08/23 13:41
Общество
Новосибирская область и Белоруссия определили приоритеты работы в станкостроении
23/08/23 13:28
Бизнес Власть Промышленность Технологии
«Имбиотест» внесен в список недобросовестных поставщиков в Новосибирске
23/08/23 13:04
Право&Порядок
Самокатчик попал под колеса дорогого авто в Новосибирске
23/08/23 12:57
Происшествия

Популярное

Что необходимо учесть, чтобы успешно проехать по Крымскому мосту
23/08/23 16:17
Что нужно знать о получении налогового вычета за обучение
23/08/23 14:43
Путин констатировал обвал рождаемости в стране
23/08/23 10:10
Агроном Шубина рассказала, когда в Новосибирске можно копать картошку
22/08/23 18:32
Общество
«Четыре феерически вкусных рецепта»: шеф Ивлев рассказал, что приготовить из кабачков
22/08/23 16:34
В трехстороннем трейде по обмену Карлссона больше всех выиграл «Монреаль»
22/08/23 16:22

Новости компаний

У Банка «Левобережный» лучшие краткосрочные вклады в стране
23/08/23 16:47
Перед повышением ставок спрос на ипотеку вырос на 40%
23/08/23 16:39
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером конкурса «Академина -2023»
23/08/23 10:28
Карта Mir Supreme Уралсиба вошла в Топ-3 лучших премиальных карт
23/08/23 9:00
ВТБ определил самые «ипотечные» российские регионы
22/08/23 16:49
Бонусные рубли программы «Уралсиб Бонус» можно потратить на железнодорожное путешествие
22/08/23 12:53

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска