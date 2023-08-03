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Спасатели на Алтае эвакуировали с горы новосибирского Чемпиона России по парапланеризму

  • 03/08/2023, 17:34
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Спасатели на Алтае эвакуировали с горы новосибирского Чемпиона России по парапланеризму
Спортсмен совершил жесткую посадку.

Алтайские спасатели провели спецоперацию в сложнодоступной горной местности Кош-Агачского района Республики Алтай. Специалистам пришлось сначала искать, а потом пять часов на носилках нести спортсмена до ближайшего детского лагеря.

Парапланерист из Новосибирска, Чемпион России 2022 года Александр Скворцов совершил жесткую посадку на запасном парашюте на склон горы.

— 2 августа в 15:10 на номер 112 поступило сообщение. Для поиска и эвакуации парапланериста к месту происшествия были направлены пожарные ПЧ №12 села Кош-Агач. Около 17 часов мужчина был обнаружен на склоне горы в урочище «Куектанар» участниками спортивных мероприятий. Самостоятельно передвигаться он не мог из-за болей в пояснице. Участники уложили пилота на носилки и приступили к его спуску. В скором времени на помощь к ним подоспели спасатели, — сообщили в Управлении ГОЧС и ПБ в Республике Алтай. Сложная эвакуация прошла успешно. Травмированного пилота с подозрением на компрессионный перелом позвоночника передали медикам.

Организаторы Кубка России по планеризму, на котором как раз выполнял упражнение Скворцов, пояснили, что сейчас Александр чувствует себя хорошо и находится в больнице.

Пострадавший рассказал коллегам, что в полете попал в зону турбулентности, у него произошло сложение крыла и перекрут строп.

Видео из официальной группы Управления ГОЧС и ПБ в Республике Алтай Вконтакте. 

Фото: скрин видео

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Алтай

Теги : спорт спасатели параплан


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