Сергею Чернышову* не удалось оспорить статус иностранного агента

Основатель и бывший руководитель «Новоколледжа» Сергей Чернышов* не смог оспорить в суде статус иностранного агента. Об этом сообщили в управлении Судебного департамента в Новосибирской области. Суд отказал ему в удовлетворении требований.

— 3 августа 2023 рассмотрено административное дело иску Чернышова Сергея Андреевича* об оспаривании распоряжения Министерства юстиции Российской Федерации о признании иностранным агентом и включении в реестр иностранных агентов. Решением суда в удовлетворении требований отказано, — говорится в сообщении.

Решение в законную силу не вступило.

Напомним, 26 мая Министерство юстиции РФ опубликовало очередной список лиц, включенных в список реестр иностранных агентов. В него вошли 9 физлиц и две организации. Иноагентом признан руководитель новосибирского «Новоколледжа» и ОАНО «Новошкола» Сергей Чернышов*.

На сайте Минюста было указано, что С.А. Чернышов* распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ. Выступал против специальной военной операции на Украине.

В июне он объявил, что ушел с административных должностей в «Новоколледже» и «Новошколе». А в конце месяца в своем аккаунте в Facebook** (**Принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) сообщил о том, что уехал из России и будет наблюдать за ситуацией из столицы соседнего государства.

*Распоряжением Министерства юстиции РФ от 26.05.2023 Чернышов С.А. признан иностранным агентом.

Ранее редакция сообщала, что выпускники «Новоколледжа» не смогут поступить в вузы с дипломами колледжа.