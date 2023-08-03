Бифштекс из стволовых клеток и растительное мясо

Эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) FoodNet Михаил Чарный в беседе с КП-Новосибирск рассказал о продуктах будущего, которые будут полностью сделаны людьми. Одним из вариантов может стать «искусственное» мясо, производство которого поможет существенно снизить негативное влияние на окружающую среду.

По словам Михаила Чарного, 30% выбросов парниковых газов – это сельское хозяйство.

При этом технологии со стволовыми клетками достигли такого совершенства, что позволяют вырастить не только почку, но и просто бифштекс. Вместе с тем нагрузка на экологию при всех прочих снизится примерно в восемь раз.

— Это будут те же самые мясные волокна, того же состава, но без участия коровы, — уточнил эксперт.

Чарный отметил, что для производства такого мяса нужно некоторое количество стволовых клеток коровы. Потом запускается механизм их размножения и далее стволовые клетки уже сами смогут управлять наращиванием тех или иных тканей. Дело за малым: предоставить условия для роста этих клеток, подчеркнул эксперт.

Кроме того, Михаил Чарный, как вариант еды будущего, назвал еще растительное мясо. По его словам, можно подобрать такие растительные компоненты, которые по аминокислотному составу будут очень близки к натуральному мясу.

— Но такой продукт не будет содержать компонентов, которые вредны для людей старше 60-70 лет или при определенных заболеваниях, — заключил эксперт.

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