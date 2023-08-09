Спасатели напугали рыбаков агрессивными бобрами В Новосибирске

Встреча с агрессивными грызунами во время рыбалки может обернуться травмами и неприятными воспоминаниями. Спасатели рекомендуют поклонникам крючков и удочек вести себя аккуратно вблизи водоемов.

Невнимательность и погоня за трофейным уловом может привести к попаданию в бобровую норку. Глубина домиков этих животных может иногда превышать человеческий рост.