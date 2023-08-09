Спасатели напугали рыбаков агрессивными бобрами В Новосибирске

Встреча с агрессивными грызунами во время рыбалки может обернуться травмами и неприятными воспоминаниями. Спасатели рекомендуют поклонникам крючков и удочек вести себя аккуратно вблизи водоемов.
Невнимательность и погоня за трофейным уловом может привести к попаданию в бобровую норку. Глубина домиков этих животных может иногда превышать человеческий рост.
— Можно, пробираясь по берегу, провалиться одной ногой в трещину, которая переходит в бобровую нору, и получить вывих или перелом. Можно провалиться по пояс и тоже получить травмы. Также можно провалиться ногами или всем телом, при этом потревожив заботящихся о потомстве агрессивных бобров, которые не постесняются напасть на рыболова. Нужно помнить, что вы находитесь на их территории. Будьте всегда начеку, — выдали инструкцию специалисты МАСС.
Фото: ru.freepik.com — vecstock
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