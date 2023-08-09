В НИИТО будут оказывать оперативную помощь пациентам с повреждением проксимального отдела бедра

— В регионе работает система оказания помощи пациентам с повреждениями позвоночника в те «золотые часы», когда эта помощь наиболее эффективна. Помимо этого, в ближайшее время мы приступаем к оказанию медицинской помощи пациентам с повреждением проксимального отдела бедра, — сообщил во время прямого эфира директор Новосибирского НИИТО им. Я. Л. Цивьяна Андрей Корыткин.

Он пояснил, что это два наиболее распространенных повреждения, которые приводят к ранней смертности, а также смертности в течение года при отсутствии адекватного оказания помощи.

— Для таких пациентов критически важно насколько быстро они получают помощь при травме позвоночника и проксимального отдела бедра. В первом случае речь идет о пациентах разного возраста, во втором, чаще всего, это пациенты старческого и пожилого возраста, — добавил Корыткин.

По его словам, НИИТО им. Я. Л. Цивьяна входит в эту систему, чтобы обеспечить социальную роль региона в оказании такого рода медпомощи.

Новосибирский НИИТО им. Я. Л. Цивьяна — одна из старейших клиник региона, специализируется на проблемах опорно-двигательного аппарата.

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