Ветеранам и малоимущим компенсируют расходы на цифровое телевидение

Как сообщил в своём докладе министр труда и соцразвития области Ярослав Фролов, законопроект предусматривает единовременную компенсацию льготникам расходов на приобретение цифрового телеоборудования и его установку. По словам министра, речь идёт о малоимущих гражданах, ветеранах Великой Отечественной войны.

— В размере фактических расходов эта сумма составляет не более 6 тысяч рублей для лиц, проживающих вне зоны охвата телесигналом и 1 тысячу — в зоне охвата, — привёл данные Фролов.

Как сообщил министр, стоимость компенсации складывается из следующих расходов граждан: 4,5 тысячи — на приобретение пакета оборудования и 1,5 тысячи на его монтаж.

Большинством голосов законопроект был принят.

— Внесены восемь поправок разного характера. Среди тех, кто подпадает под его действие 37,5 тысяч человек — малоимущие, 1800 человек — ветераны Великой Отечественной войны, — сообщил во время пресс-подхода председатель комитета Заксобрания по социальной политике Игорь Гришунин.

По его словам, в сельской местности предполагается использовать уже имеющийся опыт перехода на цифровое телевидение в городах области. Новый законопроект охватит жителей более ста населённых пунктов Новосибирской области.

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