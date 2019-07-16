В Новосибирске квартиры по линии метро подорожали на 4%

Средняя стоимость 1 квадратного метра жилья рядом со станциями метро за 6 месяцев 2019 года выросла на 4%, достигнув 79,2 тыс. руб. Лидерами по росту цен за этот период стали станции Покрышкина и Студенческая, где общая средняя стоимость квадрата поднялась почти 6%. К таким выводам пришли специалисты сайта по подбору недвижимости N1.RU, проанализировав цены на вторичное жильё в радиусе 1 километра от станций метро.

При этом, цены на жильё вблизи станций в самом центре года — «Площадь Ленина» и «Красный проспект» практически не изменились.

— Жильё рядом с метро — очень привлекательно для инвестиций, так как пользуется огромной популярностью у арендаторов. Там, где в последние годы строится достаточно много нового жилья, цены растут более динамично. Так, например, разница в цене квадратного метра вблизи станций «Красный проспект» и «Октябрьская» в начале года составляла только 500 руб., а сейчас «Октябрьская» уже впереди на 2200 руб.,— отмечает руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.

По данным аналитиков N1.RU, за 6 месяцев этого года число предложений рядом со станциями метро на вторичном рынке выросло на 11%. Сейчас в продаже вблизи подземки продают почти 9000 квартир. По количеству объектов в шаговой доступности от входа в метрополитен лидерами являются Площадь Маркса», «Золотая нива» и «Заельцовская». А максимальный рост числа квартир в этом году пришелся на станции «Красный проспект» и «Студенческая». На 40% и 30% соответственно.

Фото: Ростислав Нетисов