В Новосибирске популярность внедорожников снизилась за год почти на 14%

Эксперты «Авито Авто» проанализировали рынок автомобилей сегмента SUV за январь-август 2019 года и выяснили, что в Новосибирске звание самого продаваемого кроссовера, принадлежит Toyota Land Cruiser Prado, который стал доступнее на 2%. В целом популярность внедорожников в городе снизилась на 13,7% за год, а их средняя цена практически не изменилась (+0,1%) и составила 897 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Авто».

— В минувшем году кроссоверы продавали дешевле всего в Волгограде (в среднем за 774 тыс. рублей), а дороже всего – в Москве (почти 1,2 млн рублей). Только в трех городах они стали доступнее по сравнению с 2018 годом: максимальное снижение составило 4% в Барнауле, а минимальное – чуть меньше 2% в Краснодаре. В остальных городах цены, наоборот, выросли: существеннее всего в Тольятти – почти на 14%, а наименее заметно – в Новосибирске (на 0,1%), — рассказали эксперты «Авито Авто».

В 2019 году, как и в 2018, первенство и по предложению, и по спросу в сегменте SUV принадлежит ВАЗ «Нива». Средняя стоимость российского кроссовера на Авито составила 223 тыс. рублей. Самый высокий средний ценник был у Bentley Bentayga – 9,4 млн рублей. Однако данная модель продавалась всего в нескольких экземплярах.

В Новосибирске из топ-10 самых популярных моделей, которыми жители города интересовались чаще всего, спрос вырос только на Toyota Land Cruiser Prado и Chevrolet Niva – на 22% и 1%, соответственно. Самое сильное падение спроса в топе рейтинга – на ВАЗ «Нива» (на 37%). Значительнее всего вырос в цене Chevrolet Niva – почти на 8% за год.

В целом по России в 2019 году средняя цена автомобиля выросла на 5,4% по сравнению с 2018 годом и составила 688 070 рублей.

Единственная модель, средний ценник на которую упал – Land Cruiser Prado (падение на 1%). На все остальные популярные внедорожники средние цены по России выросли, наиболее сильно на BMW 5 серии (почти на 11%).

Фото: Shadman Samee