Специалисты рассказали о возможностях цифровой платформы «Содружество»

За шесть месяцев к Международному движению финансовой безопасности, функционирующему через цифровую платформу «Содружество», присоединились представители из ряда стран, включая Россию, Казахстан и другие государства СНГ. Участники движения, вне зависимости от их местонахождения, имеют доступ к обширной базе знаний, насчитывающей более 300 методических ресурсов, а также к 150 образовательным программам, и этот ресурсный потенциал постоянно увеличивается. Об этом рассказал Максим Лобанов, директор по специальным проектам ПСБ, на учредительной конференции движения.

Платформа «Содружество», разработанная ПСБ в сотрудничестве с различными организациями по инициативе президента Путина, служит площадкой для проведения Международной олимпиады по финансовой безопасности. Она предоставляет пользователям материалы на нескольких языках и включает базу знаний, обучающие курсы, информацию о мероприятиях, форум и сервис профориентации. С сентября 2024 года платформа объединила участников Международного движения по финансовой безопасности.

По словам Лобанова, она стала ключевым партнером Международного движения финансовой безопасности, объединяющего молодых людей со всего мира. Учащиеся и студенты могут проходить обучение, изучать материалы, общаться друг с другом и экспертами, а также использовать сервисы профориентации. Разработчики анализируют потребности пользователей и непрерывно расширяют контент, стремясь превратить «Содружество» в профессиональную социальную сеть для молодежи и экспертов.