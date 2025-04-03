Минэк РФ утвердил участников обновленной программы льготного кредитования МСП

ВТБ был включен в перечень организаций, утвержденный Министерством экономического развития РФ, для участия в новой программе льготного инвестиционного кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ). Эта программа заменит уже завершенную — «1764», реализованную в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Предприниматели смогут получить первые кредиты уже в апреле.

Общий годовой лимит кредитования для всех участников составит 100 миллиардов рублей в период с 2025 по 2030 год. Кроме того, продолжится субсидирование займов, выданных ранее в рамках программы «1764», которая пользовалась большим спросом у МСБ. К концу 2024 года кредитный портфель банка по ней достиг 231,3 миллиарда рублей. На 1 марта действовало более 8,6 тысяч соглашений на общую сумму 335 миллиардов рублей.

— Поддержка предпринимательства является одним из наших главных приоритетов. В 2024 году мы участвовали в общей сложности в 29 федеральных и региональных программах. Их доля в общем кредитном портфеле достигает 20%. Сегмент МСБ продолжает демонстрировать рост, что делает обновленную программу кредитования еще более актуальной. Поддержка предприятий этого сектора будет способствовать дальнейшему укреплению экономики страны и созданию новых рабочих мест, — отметил Иван Розинский, руководитель департамента кредитования регионального бизнеса — старший вице-президент ВТБ.

Программа Минэкономразвития направлена на снижение процентной нагрузки для заемщиков, реализующих инвестиционные проекты в сферах науки и технологий, туризма, обрабатывающей промышленности, транспорта и информационных технологий.

В список кредитных организаций, участвующих в льготной программе инвестиционного кредитования МСП вошли 17 банков, включая Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, МКБ, Совкомбанк, Т-Банк, Промсвязьбанк, Новикомбанк, «Россия», «Санкт-Петербург», МСП Банк, «Дом.РФ», Челябинвестбанк, Челиндбанк, банк «Ак Барс», Экспобанк и «Центр-инвест».