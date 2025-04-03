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По итогам 2024 года «Новосибирскавтодор» показал убыток

  • 03/04/2025, 11:30
Автор: Оксана Мочалова
По итогам 2024 года «Новосибирскавтодор» показал убыток
При этом выручка компании выросла почти на 40%

В 2024 году АО «Новосибирскавтодор» в 2024 году получило выручку по РСБУ в размере 26,46 млрд рублей. Это на 7,2 млрд рублей (37,6%) больше, чем годом ранее.  Чистый убыток компании составил 867,55 млн рублей против 863,68 млн рублей чистой прибыли в 2023 году. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности предприятия.

— На получение убытка оказали влияние такие факторы, как повышение расходов при выполнении работ на удаленных объектах при освоении нового региона (Татарстан), привлечение дополнительных ресурсов (наемная техника, субподрядчики), в том числе в связи с сжатыми сроками выполнения работ по договорам, — объяснили в компании.

Такими договорами, по данным компании, стали строительство автодороги «Алексеевское – Альметьевск» в составе платной трассы «Шали (М-7) — Бавлы (М-5)», реконструкция аэродромной инфраструктуры международного аэропорта «Казань», а также рост стоимости ресурсов и твердая цена контрактов на строительство участков автодороги М-52 «Чуйский тракт» между Новосибирском и Линево.

Также на деятельность компании существенное влияние оказало увеличение процентных расходов по привлечённым средствам в связи с высокими процентными ставками по долговым обязательствам в 2024 году

— Источником погашения заемных средств являются доходы, полученные от операционной деятельности. На 2025 году планируется выполнение работ в размере 19 млрд руб., ведется работа по заключению контрактов, — сообщает компания.

В первом квартале 2025 года совет директоров «Новосибирскавтодора» принял решение о ликвидации филиала «Дорожное строительное управление», дочерних структур — ООО «КАД» (Татарстан), ООО «НАД Инвест» (Новосибирск), ООО «КИП» (Новосибирск).

В пояснительной записке к отчёту говорится, что компания участвует в ряде судебных и арбитражных разбирательств, возникших в ходе обычной хозяйственной деятельности.

— Общество продолжает проводить оценку влияния данных судебных и арбитражных разбирательств и исков на его деятельность, и в данный момент руководство АО «Новосибирскавтодор» не ожидает, что они смогут оказать существенное влияние на финансовое положение общества, — отметили в компании.

АО «Новосибирскавтодор» было создано в 1995 году путем преобразования 32 структурных подразделений одноименного госпредприятия. На сегодняшний день уставный капитал компании составляет 49 млн рублей. Бенефициарным владельцем компании является Дмитрий Пингасов.

Напомним, в конце марта 2025 года АО «Новосибирскавтодор» завершило размещение 3-летних облигаций номинальным объемом 3 млрд рублей, реализовав 56,67% займа на 1,7 млрд рублей. В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на 2,7 млрд рублей.

«Новосибирскавтодор» сегодня является крупнейшим дорожным предприятием Новосибирской области. В 2024 году компания выполняла дорожные работы в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской, Челябинской, Курганской областях, Алтайском крае, республиках Алтай и Татарстан. По состоянию на 31 декабря 2024 года, в структуру «Новосибирскавтодора» входят 13 филиалов, расположенных в районах Новосибирской области, а также филиалы в Кемеровской и Челябинской областях, Республике Алтай и обособленное подразделение в Омске. АО «Новосибирскавтодор» включено в список системообразующих предприятий региона.

На территории Новосибирской области компания занимается строительством Восточного обхода вокруг Новосибирска. Первый участок обхода протяженностью 10 км планируется запустить в 2025 году. Компания ремонтировала взлетно-посадочную полосу аэропорта Толмачево, в настоящее время осуществляет капремонт участка «Чуйского тракта». Кроме того, компания, близкая к «Новосибирскавтодору», выиграла конкурс на проектирование Южного транзита.

Ранее редакция сообщала, что депутат регионального парламента Федор Николаев, связанный с «Новосибирскавтодором», ушел из политики и сдал мандат, чтобы сосредоточиться на бизнесе. Он работал в региональном парламенте Новосибирской области в 5,6 и 7 созывах.

Фото freepik, изображение сгенерировано с помощью нейросети Midjourney 6

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : убытки Новосибирскавтодор бухгалтерская отчетность


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